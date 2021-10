Libro dei Fatti 2021, Petrocchi: “Ottima idea promozione negli Autogrill”

“Ogni strategia per promuovere la lettura va perseguita. Il libro deve essere percepito come un oggetto di uso quotidiano, che troviamo facilmente disponibile intorno a noi. Ciò è vero tanto più in un paese come il nostro i cui indici di lettura continuano a essere piuttosto bassi. Dunque ben vengano queste iniziative legate al ‘Libro dei Fatti’, in particolare in luoghi legati alla mobilità come gli Autogrill. Poche cose sono compagni di viaggio migliori dei libri!” Lo afferma Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci e segretario del comitato direttivo del Premio Strega, a proposito della nuova edizione di “Il Libro dei Fatti 2021” di AdnKronos Libri, in libreria da oggi (giovedì 14 ottobre) e in promozione con Autogrill dal 21 ottobre al 24 novembre.

Con l’obiettivo di stimolare la lettura, la promozione congiunta tra Adnkronos e Autogrill prevede che con l’acquisto di un qualsiasi libro nelle rivendite lungo le autostrade, l’acquirente ottenga in regalo una copia di “Il Libro dei Fatti”.