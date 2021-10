Le ultime novità tecnologiche che hanno fatto svoltare l’industria del gambling

La tecnologia nel mondo del gioco d’azzardo è in continua evoluzione. Fondamentale e centrale perché rende disponibili nuove esperienze, sia per i giocatori sia per quanti lavorano nella grande industria del gioco online. L’industria tutta, infatti, che ogni anno aumenta un bacino enorme da miliardi di dollari, coinvolge oggi sempre più persone, che scelgono il canale online come mezzo di intrattenimento quotidiano. Uno dei motivi è da rintracciare nel progresso tecnologico che sta interessando l’intera filiera.



Aspetti come il gioco mobile e la realtà virtuale hanno aumentato l’accessibilità e l’interattività del gioco. La tecnologia blockchain, ed altri nuovi metodi di pagamento, hanno aumentato la sicurezza del canale. Così tutti i rami del gambling online, dal betting ai casinò ai giochi di carte sono esplosi e le partite sono aumentate a dismisura. Esempio di questo successo è da rintracciare nelle scommesse sportive, di gran lunga le più apprezzate nell’intero panorama del gambling. Facili da “consumare” grazie alle app e alle opzioni che rendono possibili le cosiddette scommesse live. Aspetti, questi, che hanno rivoluzionato il gioco d’azzardo.

Grande contributo è stato dato dal gioco mobile, destinato ad essere probabilmente la più grande innovazione tecnologica dell’intera storia dell’industria. Milioni di persone usano i propri cellulari per giocare su diverse categorie di gioco. Questa tecnologia ha reso “accessibilità” come parola d’ordine, in quanto si può giocare ovunque in qualsiasi luogo e soprattutto in ogni momento. La tecnologia ha quindi dato al gioco le caratteristiche di flessibilità e comodità di cui c’era bisogno per svoltare e creare una base su cui erigere il futuro del settore.

La già citata tecnologia blockchain invece si è imposta col progredire del tempo. Come sostenuto dagli esperti del sito BonusRicchi “nel mondo del gioco le criptovalute hanno rappresentato l’avvio di una serie di opportunità, poiché la tecnologia blockchain ha garantito un gioco più sicuro e veloce”. Insomma è la tecnologia che permette di effettuare transazioni istantanee o quasi senza che l’utente debba usare i propri dati o le proprie informazioni bancarie. La tecnologia blockchain continuerà probabilmente ad avere un impatto enorme sull’industria del gioco d’azzardo.



“Impossibile non menzionare poi realtà virtuale e realtà aumentata, due dettagli che hanno fatto la differenza. Garantendo, per esempio, nuove esperienze di gioco, trasformando l’esperienza stessa, rendendo il tutto molto più simile e vicino alla vita reale. Si può avere, con queste due tecnologie, la visuale a 360° di un casinò per esempio, il tutto comodamente seduti sul proprio divano di casa”, concludono gli esperti di BonusRicchi. Più nello specifico la programmazione di software continua ad evolversi rendendo possibile anche la creazione di giochi migliori. Per nuove generazioni di utenti pronte a continuare la tradizione del gambling online.