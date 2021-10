Landini a San Giovanni in cravatta rossa: “Prima volta a un comizio”

“E’ la prima volta che metto una cravatta per un comizio”. Lo ha raccontato, a margine della manifestazione unitaria dei sindacati in piazza san Giovanni a Roma indetta dopo l’attacco alla Cgil durante il corteo No Green pass di sabato scorso, il segretario della Cgil Maurizio Landini, che ne indossa una rossa. Alla domanda se l’avesse consigliato la moglie, ha aggiunto: “No, l’ho scelta io”.