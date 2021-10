La tipologia di cover più in voga di sempre

Gli accessori per il nostro smartphone, così come gli accessori in generale, del resto, dicono molto di noi a chi ci osserva: quali sono i nostri gusti, se siano ricercati oppure semplici, talvolta suggeriscono addirittura le nostre ambizioni.

Le cover per il cellulare non possono fare eccezione: vi sembrerà un dettaglio minuscolo, eppure hanno il loro peso. Del resto, pensiamoci: quanto tempo passiamo in pubblico con in mano il nostro telefono? È normale che l’occhio altrui possa cadere sul modo in cui abbiamo deciso di proteggerlo. Bene, in queste righe cercheremo di capire quali sono le tendenze in questo campo, per avere un rapido aggiornamento e scegliere con cura la nostra prossima cover su Smartphonecover.it.

Minimal: less is more?

Il minimalismo è sempre possibile, anche nel campo delle cover per cellulare: una custodia che sia semplice, tesa a dare lustro al vostro nuovo smartphone, a incorniciare con garbo le tre fotocamere posteriori e a sottolinearne il lusso. Perché, come saprete, il vero lusso non ha bisogno di ostentazione. Via libera quindi a cover semplici, magari trasparenti, dalle linee pulite e senza fronzoli. L’assetto minimale, il famoso “less is more”, non cadrà mai in rovina del resto. Oltre alle trasparenze, colori neutri e opachi: su tutti, ovviamente, il nero e il bianco. Abbinate questi colori col colore della scocca del vostro cellulare et voilà, il lusso è servito.

L’importante è che la cover lo protegga in caso di urti accidentali: oltre a questa, avete pensato di prendere dei proteggi schermo, così da poter andare proprio sul sicuro e risparmiarvi i grattacapi di uno schermo scheggiato?

Questione di stile

Se il “less is more” non fa proprio per voi, potreste darvi a cover decisamente più avvincenti: da questo punto di vista, ce ne sono davvero di tutti i tipi. Alcune traggono linfa dal mondo degli adolescenti (avete presente quelle cover piene d’acqua e di mille brillantini? Quelle!), e si adattano bene a chi non vuole prendersi troppo sul serio neppure giunto al mondo adulto. Molto in voga sono poi le cover in silicone, presenti in molteplici colori e anche piuttosto economiche, cosa che permette di intercambiarle abbastanza spesso.

Che dire poi delle cover personalizzate: le idee, in questo senso, sono molteplici e vanno dalla fotografia del nostro animale domestico o della nostra famiglia, a quella del nostro giocatore del cuore; oppure ancora potremmo avere una cover che rechi sul retro una citazione che ci è particolarmente cara.

Altre ancora sono super tech: cover come vere e proprie armature sui nostri smartphone, cover che sembrano di titanio, super professionali, ci invitano a una vita di avventure, di scalate, di scoperte, di successi, perché tanto loro saranno sempre a proteggere il nostro telefono, costi quel che costi.

Ovviamente, tutto dipende dalla nostra personalità: sportivi, avventurosi, romantici e chi più ne ha più ne metta.



Dalla semplicità più estrema ai personaggi cinematografici che preferiamo e che ci ispirano, tutto potrebbe essere riprodotto sulla cover del nostro smartphone: quello che dobbiamo capire è che si tratta di una tendenza di non secondario impatto, dato che il nostro cellulare sta sempre tra le nostre mani. Dargli una cover di tendenza potrebbe essere una mossa vincente per avere un motivo in più per sfoggiarlo!