La crescita degli anglicismi

La crescita di inglesismi e anglicismi non si arresta, e anzi è sempre più in voga. Ogni lingua, al suo interno, spesso aggiunge parole provenienti da sistemi linguistici esteri, spesso anche molto diversi e molto distanti tra loro. Questo sistema permette innanzitutto di creare una commistione e un’unione tra i vari sistemi linguistici, e inoltre favorisce un’inclusività che sta alla base dei buoni scambi sociali tra i popoli.

L’inglese è ovviamente al centro di questo discorso: per viaggiare, studiare, lavorare, ora sarebbe impensabile non essere capaci di parlare la lingua inglese, da almeno una trentina di anni. Fa però scalpore vedere come la lingua italiana stia man mano aumentando, letteralmente di anno in anno, l’utilizzo di anglicismi e inglesismi presi dalla lingua inglese: questo anche perché sempre più persone utilizzano l’inglese come se ormai fosse la prima lingua, anche grazie ai diversi corsi di inglese online e offline che stanno facilitando l’apprendimento della lingua.

In generale, a livello storico si è registrata una vera e propria esplosione della ricchezza di termini di cui dispongono le varie lingue indoeuropee: alcuni dati riportano come circa duecento anni fa la lingua fosse composta da sedicimila parole, parola più parola meno, mentre oggi giorno esse sono circa un milione. Metà di questa porzione di torta è rivestita dall’inglese.

Ormai è impossibile dunque tra anglicismi e neologismi, dal momento che tanti di questi termini di origine anglosassone stanno entrando a far parte automaticamente del nostro linguaggio. Quante volte utilizziamo il termine ‘call’ e non chiamata, quante volte utilizziamo anche a sproposito l’aggettivo ‘soft’ (skill ma anche marketing), quante volte si utilizza la domanda breve ‘What’s up’ al posto di un normale, comodo e accessibile ‘Come stai?’.

Segni dei tempi che passano, segni delle lingue che si trasformano come succede da millenni e come succederà ancora. Ha favorito sicuramente la proliferazione degli anglicismi la grande crescita di ambienti legati al marketing e al digitale: questi due ambiti sono i principali veicoli dei termini inglesi maggiormente in voga nel corso di questi ultimi anni, che stanno aumentando sempre più ma che allo stesso tempo rimango ancorati a queste due principali tematiche.

la mia opinione personale è che la guerra contro le parole straniere nell’uso della lingua italiana è persa in partenza e non è intelligente. All’epoca non diffusi il manifesto per l’uso delle parole italiane al posto degli anglicismi perché non lo condividevo. Va bene “lockdown” — Suzukimaruti (@suzukimaruti) October 20, 2020

A questo ritmo di crescita la lingua italiana subirà un processo di creolizzazione sempre maggiore e più frequente, dal momento che tante parole anglofone sono entrate a far parte del vocabolario italiana della figura dell’italiano medio, mediamente capace di utilizzare i social network. Tante persone ritengono che si debba mettere un freno alla proliferazione incontrollata, con termini che spesso vengono utilizzati in maniera sprovveduta anche dai giovani, talvolta non a contatto con gli ambiti lavorativi in cui emerge maggiormente questo tipo di vocabolario. Questioni delicate, come quella che è toccata al simbolo ‘schwa’ nel corso delle ultime settimane e non di certo meno importante.

Gli anglicismi stanno però conquistando, passo dopo passo, la lingua italiana quasi nella sua totalità, anche a livello della differenziazione di fruitori di questi termini in base a età e sesso. Insomma, una tendenza che non sta e non vuole mostrare segnali di rallentamento.