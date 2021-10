La CIO Survey di Workday e Deloitte Global: la collaborazione CIO e CFO facilita la trasformazione aziendale

Il 70% dei CIO e dei responsabili IT interrogati ha dichiarato che la pandemia ha anticipato di almeno un anno le loro strategie di trasformazione del reparto finanziario.



L’indagine segnala che i “CIO d’Avanguardia” promuovono la trasformazione del reparto finance grazie a una mentalità più strategica, collaborativa e basata sui dati.



MILAN, Italy, Oct. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), società leader delle applicazioni aziendali cloud per la gestione finanziaria e delle risorse umane, e Deloitte Global hanno annunciato oggi i risultati della loro indagine globale congiunta che ha esplorato come l’accelerazione digitale indotta dalla pandemia abbia influenzato la mentalità dei CIO (Chief Information Officer) di tutto il mondo. Dalla ricerca emerge che i CIO partecipano attivamente alla trasformazione del reparto finanziario e modificano le strategie per rispondere alle nuove esigenze tecnologiche e del business in generale, con il 70% dei CIO intervistati che dichiara di avere anticipato di almeno un anno le strategie per la trasformazione del reparto finanziario della propria azienda.

Il report “A More Effective CIO-CFO Partnership” analizza i risultati di un’indagine che ha coinvolto oltre 600 executive a livello mondiale. I dati rivelano che i soggetti classificati nella categoria “CIO d’Avanguardia”, pari ad appena l’8% del totale campione, adottano un’ottica specifica per la trasformazione del reparto finance della propria azienda e hanno una mentalità diversa rispetto al resto dei CIO in termini di atteggiamento, collaborazione e strategie tecnologiche.

I CIO e i responsabili IT devono far fronte a crescenti pressioni per adeguare e accelerare le loro strategie digitali senza interferire con le attività aziendali critiche. I CIO d’Avanguardia hanno saputo costruire alleanze strategiche trasversali all’azienda tanto che il 90% dichiara che il proprio dipartimento IT è oggi molto più integrato con le altre aree di business rispetto a 12 mesi fa.

I CIO d’Avanguardia supportano la trasformazione del reparto finance in tre aree principali:

Commenti sulla notizia“La nostra ricerca dimostra che i CIO d’Avanguardia sono focalizzati sulla collaborazione tra IT e finance, l’esecuzione agile e lo sviluppo di capacità adeguate di analisi dei dati, per accelerare la trasformazione del reparto finanziario e promuovere risultati strategici di business”, ha commentato Sheri Rhodes, Chief Information Officer, Workday. “Modernizzare e automatizzare le operazioni finanziarie è ormai una delle attività digitali prioritarie delle aziende di oggi, anzi direi che è la priorità assoluta. La collaborazione tra il CIO e il CFO è diventata imprescindibile per realizzare gli obiettivi aziendali.”

“Oggi i responsabili IT che ottengono più risultati lavorano in stretto contatto con l’area finanziaria, perseguendo obiettivi, processi e priorità comuni”, ha spiegato Matt Schwenderman, responsabile Workday Financial Management di Deloitte Global. “Con la pandemia, le tecnologie digitali sono diventate sempre più essenziali. La nostra ricerca mette in luce che i CIO d’Avanguardia sono consapevoli che la digital disruption alla base della trasformazione del reparto finanziario concentrerà la leadership sull’analisi dei dati e le informazioni aziendali.”

