Juve-Roma, Orsato e il rigore: cosa ha detto l’arbitro

“Il vantaggio su rigore non si dà mai. Poi hai tirato il calcio di rigore, dai la colpa a me perché hai sbagliato il calcio di rigore…”. I microfoni di Dazn catturano le parole che l’arbitro Orsato rivolge a Cristante, centrocampista della Roma, nel tunnel dell’Allianz Stadium prima del secondo tempo di Juventus-Roma. L’arbitro spiega al giallorosso la dinamica che lo ha spinto a fischiare il rigore per la Roma alla fine del primo tempo, prima che Abraham concludesse l’azione con un gol, non convalidato. Veretout, poi, ha fallito il rigore. La Roma chiedeva la norma del vantaggio e quindi l’assegnazione della rete. “Il portiere esce, fallo, rigore… No, fuorigioco… Fischio, tutti si fermano… E se non fischio?… Su rigore, non si dà mai il vantaggio eh…”, le parole di Orsato.