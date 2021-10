Julius Korostelev è il primo russo alla Juventus. Il padre del calciatore è cresciuto a Kaluga, sua madre in Crimea. Con la prima guerra mondiale la coppia fece le valigie e si diresse a ovest. Il loro figlio è nato in Cecoslovacchia – e quindi è cresciuto non come Ulian Korostelev, ma come Julius Korostelev.

I primi anni ’40 non erano un grande momento per iniziare una carriera, ma Julius era fortunato a giocare a calcio. A 19 anni, l’ala portò Martin alla prima lega, ma fu arruolato nel ’43, catturando l’attenzione dell’allenatore di Bratislava e finì nella prima squadra del paese. Alla fine della guerra Korostelev era considerato una stella nascente.

Stilisticamente Korostelev assomigliava a un’ala che segnava piuttosto che a un correre avanti e indietro. Si apriva sulla diagonale dall’altro bordo e attaccava il punto cieco dietro i centravanti, cambiando lo schema d’attacco, e gli allenatori tolleravano l’informalità a causa della sua eccezionale efficienza: la sua coordinazione e il suo tocco di tiro trasformavano ogni corsa in un potenziale gol.

La seconda qualità stilistica era la velocità – sia in partenza che sulla distanza. L’atletismo e la grinta di Korostelev hanno cambiato il gioco, e le squadre si sono adattate a lui – caricando diagonali da destra a sinistra, portando l’ala unica al palo lontano.

Julius ha segnato 23 gol in 22 partite in un anno a Bratislava, e anche se l’informazione non girava velocemente in quei giorni, un tale talento non è rimasto a lungo in provincia.

Angelo Foresto arrivò in Cecoslovacchia nello stesso periodo. Commerciava in prodotti agricoli ed era amico dei boss della Juve. Qualche settimana dopo, Gianni Agnelli sborsò 200.000 corone. Ha pagato altri 100.000 per il centrocampista dello Slavia Čestmir Vytspálek.

La Juve ha messo insieme una squadra straordinaria. Carlo Parola ha fatto della difesa una forma d’arte. Il campione del mondo Ugo Locatelli era considerato uno dei migliori passatori degli anni 40. Oggi avrebbero scommesso su di lui a Betwinner Italia BC, sapendo che i suoi passaggi avrebbero prodotto dei gol.

La Signoria ha iniziato con 7 vittorie in 10 turni e un pareggio strategicamente importante nel derby. “Il Torino si trova nel ruolo poco familiare di recuperatore. La Juve ha battuto l’Inter per 4-1 nel 12° turno; Korostelev ha segnato la sua seconda doppietta della stagione. Alla fine del girone d’andata, la Juve era in testa alla classifica.

Ma la Juve non è riuscita a mantenere lo slancio e il primo russo del calcio italiano non è riuscito a vincere il titolo. Il Torino ha iniziato il secondo tempo con un’eliminazione dell’Atalanta prima di perdere quattro partite di fila. I loro acerrimi rivali hanno preso un vantaggio di sei punti. Nei giorni in cui venivano assegnati due punti per una vittoria, era quasi impossibile recuperare.

E così è stato. La Juve si è tirata su e ha avuto una striscia vincente di cinque partite, ma il Torino è rimasto inattaccabile. “La signora ha finito la stagione al secondo posto. Korostelev è stato il secondo capocannoniere del club, con 15 gol in 30 partite.