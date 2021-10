Monica Setta punta sull’attualità domani nel suo week end di Isoradio.

A Parla con lei l’appuntamento del sabato e della domenica pomeriggio con le interviste di Monica Setta saranno ospiti la sindacalista Maddalena Gissi segretario della CISL scuola e l’imprenditrice Silvana Coveri. Si parla di economia, finanziaria e lavoro.

Ma domani alle 8 Monica torna con Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli alla guida di uno mattina in famiglia per un nuovo fine settimana in diretta su Rai 1.