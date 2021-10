Interior design: nel post Covid è boom di acquisti, soprattutto online

Milano, 7 Ottobre 2021. Nell’ultimo anno sono avvenuti molti cambiamenti, e alcuni di questi hanno interessato il settore dell’interior design. Infatti, quest’ultimo sta conoscendo un periodo di rinnovato splendore e sempre più italiani si dimostrano interessati ad acquistare oggetti esclusivi per arredare casa. In particolar modo, si è sviluppato un forte interesse verso le lampade di design per la loro capacità di modificare la percezione dell’atmosfera di una stanza.

La pandemia ha sicuramente influito sulla crescita di questo fenomeno. Infatti, il periodo di quarantena non ha cambiato solo le abitudini di acquisto delle persone, spingendole verso il mondo online, ma anche l’attenzione riservata alla casa. Vediamo nel dettaglio cosa è cambiato nell’ultimo anno.

1. Interior design: acquisti in crescita nel 2021



L’interior design ha sempre riscosso grande successo in Italia. Si tratta di un settore che nel nostro Paese è riuscito a farsi distinguere, grazie al genio creativo di artisti pluripremiati. In particolare, è il design applicato all’illuminazione ad appassionare sempre di più, con lampade esclusive, progettate e create da personaggi illustri come i fratelli Castiglioni, Piero Lissoni, Tobia Scarpa e Antonio Citterio.

Nel periodo post pandemia sembra che l’interesse nei confronti delle decorazioni d’interni sia salito ulteriormente, con una crescita delle vendite nel 2021. Sicuramente, il lockdown ha fornito una spinta al settore, portando le persone ha rivalutare la percezione dell’ambiente casalingo, visto il tempo trascorso all’interno delle mura domestiche.

Questi cambiamenti hanno spinto le persone a prestare una maggiore attenzione ai dettagli e ad acquistare complementi di design esclusivi, che permettono di rendere ogni ambiente unico, originale e di tendenza.

2. Illuminazione di design: in crescita lo shopping online



Come abbiamo osservato, questo boom di vendite è stato riscontrato principalmente nell’ambito dell’illuminazione di design. I canali d’acquisto preferiti sono diventati gli e-commerce, i quali hanno registrato una percentuale di crescita nelle visite e negli acquisti. Un esempio è rappresentato dallo shop online Flos: punto di riferimento per tutti gli appassionati di design applicato all’illuminazione.

Lo shop offre collezioni esclusive, come quella delle lampade Guns di Philippe Starck, nata con l’intento di condannare le guerre e qualsiasi altra forma di violenza in genere. La collezione si compone di due lampade da tavolo ed una da terra, il cui corpo, in alluminio pressofuso con finitura in oro lucido o cromato, riproduce la forma di una pistola, di un kalashnikov e di un fucile.

Infine, è lecito dire che acquistare online è diventata la nuova norma e anche i consumatori più scettici hanno preso consapevolezza della comodità legata all’acquisto in rete. Questo è in parte dovuto ai venditori che hanno migliorato l’esperienza di vendita online e conquistato la fiducia dei loro compratori.

