Inps, “Bene semplificazione cassa Covid, buon auspicio per futuro”

“La pubblica amministrazione è quanto più efficiente quanto più interviene a semplificare le procedure. Risparmiare risorse, tempo, attività, semplificare e agevolare la vita degli imprenditori è un’azione meritoria e non può che essere salutata con grande positività”. Lo ha detto Rosario De Luca, consigliere di amministrazione dell’Inps, intervenendo alla presentazione della nuova procedura dell’Inps di gestione degli ammortizzatori sociali.

Secondo De Luca, “c’è sempre tempo per migliorare, non cambiano ovviamente le tipologie di ammortizzatori, ma cambia la modalità di approccio e di gestione, più semplificata, e questo è di buon auspicio, vediamo poi se ci sarà poi questa riforma degli ammortizzatori sociali, vediamo se vedrà la luce”.

“Siamo in presenza di attività che quando vanno nella direzione della semplificazione sono sempre da applaudire. Il cda può dare solo degli indirizzi ma credo che l’esperinza accumulata in diversi settori della vita economica del Paese possono essere utili. L’auspicio è che si possa essere più vicini agli stakeholder dell’Istituto e di creare un modello virtuoso per intervenire sulle criticità che ci sono e che con un buon intervento possono essere eliminate”, ha concluso De Luca.