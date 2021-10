Incendio ponte Industria, Raggi: “Si stringe il cuore” – Video

“Si stringe il cuore, vedere così un pezzo di storia…”. La sindaca di Roma Virginia Raggi fa il punto sull’incendio che ha devastato il ponte dell’Industria, in zona Ostiense. “Per domattina è convocato il Comitato operativo comunale per ripristinare servizi come gas e luce. Poi bisognerà verificare la stabilità del ponte, cercheremo di riaprire quanto prima la viabilità”, dice la prima cittadina. (di Silvia Mancinelli)