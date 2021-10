“È crollato un pezzo di storia, da bambino venivo qui con mio padre, c’era il consorzio agrario. Oggi l’inerzia di chi sarebbe dovuto intervenire ha ridotto in cenere tutti i nostri ricordi”. Così all’Adnkronos Massimo, uno degli inquilini del palazzo in via del porto fluviale, a Ostiense, a pochi passi dal ponte dell’Industria andato a fuoco nella tarda serata.

“Siamo in tutto 180 famiglie – gli fanno eco gli altri come lui in strada- e ora stiamo senza acqua e senza corrente”.