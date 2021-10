Inaugurata nell’hub tecnologico IMQ una nuova camera schermata semianecoica di ultima generazione

La nuova camera EMC, tra le più grandi in Europa, è da poco operativa nell’hub IMQ, uno dei maggiori centri ad alta tecnologia a livello europeo per la verifica di dispositivi e sistemi smart.

Milano, 5 ottobre 2021- Una camera semianecoica di 220 m2, in grado di ospitare dallo spazzolino da denti wi-fi al suv o al furgone commerciale. Un ambiente di prova estremamente versatile, in grado quindi di soddisfare le esigenze di una pluralità di industrie, dall’elettronica di consumo, all’automotive, ai dispositivi medici.

È questa la novità appena inaugurata a Bollate (MI) da IMQ – Istituto Italiano del Marchio di Qualità: una camera semianecoica per le prove di compatibilità elettromagnetica secondo le principali normative internazionali del settore, una delle più grandi camere disponibili a livello europeo, con possibilità di misura fino a 10 metri, costruita e attrezzata con tecnologie di ultima generazione.

“Il progetto della nuova camera semianecoica, economicamente impegnativo, è stato portato avanti con convinzione dal Gruppo IMQ nonostante le difficoltà operative conseguenti alla pandemia” ha dichiarato Antonella Scaglia, CEO di IMQ. “Si tratta di una soluzione dedicata alla sperimentazione delle tecnologie più innovative del settore manifatturiero e industriale, voluto a supporto delle aziende impegnate nel cogliere le opportunità emerse con la ripresa economica”.

Una struttura di prova che va ad aggiungersi alle altre camere EMC di IMQ – ospitate rispettivamente nelle sedi di Milano, Trofarello (TO) e Belforte del Chienti (MC) – e che conferma IMQ come uno dei maggiori poli europei per i servizi one-stop di verifica e certificazione dei prodotti più innovativi.

“Le nuove capacità di prova offerte dalla camera, unite all’esperienza e alle competenze dei nostri ingegneri” ha commentato Fulvio Giorgi, Direttore della Business Unit Product Conformity

Assessment di IMQ “rappresentano solo una parte del nostro hub tecnologico che sempre di più si sta affermando quale punto di riferimento per la verifica di dispositivi smart e IoT. Accanto alle camere EMC, il nostro centro ospita i laboratori per le prove radio e per le verifiche di interoperabilità, nonché ambienti di prova in grado di simulare condizioni reali ‘controllate’, come ad esempio la pista attrezzata per le verifiche dei dispositivi ITS (Intelligent Transport Systems)”.

“Ancora prima dell’inaugurazione” ha dichiarato Roberto Colombo, Responsabile del Laboratorio

EMC di IMQ “abbiamo ricevuto numerose richieste per attività di prova dalle aziende. Particolarmente interessati alle prove in camera da 10 metri, si sono dimostrati in questo periodo i produttori di dispositivi medici, che devono soddisfare i requisiti richiesti dalle norme per l’accesso ai mercati europei e internazionali. Ma l’attuale diversificazione del mercato e l’attenzione crescente per i requisiti di interoperabilità, oltre a confermare i settori con i quali tradizionalmente già lavoravamo, ci sta aprendo a nuove collaborazioni con il settore auto, moto, delle strutture e delle infrastrutture smart”.

La costruzione della camera è stata affidata a ETS-Lindgren, tra i produttori internazionali (la cui sede principale è negli USA) leader di sistemi per le misure EMC, membri dei Gruppi di lavoro europei e internazionali per la stesura delle norme sulle camere anecoiche. L’operatività è stata gestita da ASEA Sistemi, partner esclusivo di ETS-Lindgren per l’Italia.

Dimensioni e capacità di prova della nuova camera semianecoica



• Dimensioni: 20,5 m (L) x 10,6 m (W) x 8,3 m (H).

• Porta scorrevole di 3×3,5 metri e pedana inclinabile per consentire l’accesso di qualsiasi tipo di prodotto, dal più piccolo al più grande, dal tecnologicamente più semplice a quello più complesso.

• Distanza di misura: fino a 10 metri.

• Capacità di prova con emissioni irradiate nel range di frequenze 150 kHz – 40 GHz, prove di immunità irradiate nel range 20 MHz – 18 GHz.

• Tavolo rotante: diametro 5 metri; portata 6 tonnellate.

IMQ – l’hub tecnologico



In un mondo interconnesso che si basa sulla comunicazione e l’interazione tra sistemi, IMQ supporta il progresso e l’innovazione ponendosi come innovativo

hub tecnologico, con una squadra di oltre

250 tecnici, altamente qualificati, che verificano compatibilità elettromagnetica, funzionalità wireless e interoperabilità, ma anche aspetti di cyber security. Tutto questo per verificare il funzionamento, i requisiti di prestazione e di sicurezza dei sistemi smart e dei prodotti interconnessi, al fine di garantire un corretto, efficiente, affidabile e sicuro scambio di dati ed informazioni.

Oltre 20.000 m2 di laboratori accreditati per le principali norme internazionali e strumentazioni

all’avanguardia sono il contesto di prova in cui viene verificato che ogni prodotto del prossimo futuro funzioni correttamente e in sicurezza. Sei camere anecoiche completamente isolate da qualsiasi disturbo esterno per garantire che le comunicazioni tra tutti i dispositivi, dal più piccolo al più grande, non possano essere disturbate da alcuna interferenza elettromagnetica. Ambienti di prova che ricostruiscono la vita reale per accertare che i protocolli di comunicazione e interoperabilità siano sempre quelli corretti e siano protetti dai rischi di attacchi informatici, arginati con i processi di software security by design e i servizi di cyber security messi a punto dagli specialisti e dagli hacker etici del Gruppo IMQ, con l’obiettivo di testare la tecnologia per un futuro più smart e sicuro.

IMQ



IMQ è una società del Gruppo IMQ, una delle più importanti realtà italiane nel settore della valutazione della conformità (certificazione, prove, verifiche, ispezioni). Forte della sinergia tra le società che lo compongono, dell’autorevolezza acquisita in 70 anni di esperienza, della completezza dei servizi offerti, il Gruppo IMQ si pone infatti come punto di riferimento e partner delle aziende che hanno come obiettivo la sicurezza, la qualità e la crescita sostenibile.

Il Gruppo IMQ è attualmente composto da una holding (IMQ Group S.r.l) e da 11 società operative, di cui quattro in Italia – IMQ S.p.A., CSI S.p.A., IMQ Intuity S.r.l, IMQ Minded Secuity S.r.l. – e sette all’estero: IMQ CSI Deutschland GmbH (Germania), IMQ Iberica S.L. (Spagna), IMQ Tecnocrea S.L. (Spagna), IMQ Polska Sp. z o.o. (Polonia), IMQ Certification (Shanghai) Co. Ltd. (Cina), IMQ Turkey (Turchia), IMQ Gulf FZCo (Emirati Arabi Uniti).

