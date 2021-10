Il trucco del successo: Estetica e formazione, Valentina Tecchio punta ai 9 milioni di fatturato

Una ragazza molto giovane con un sogno nel cassetto: lavorare ed affermarsi. Valentina Tecchio corona il suo sogno. “Ho fatto un mutuo di 80 mila euro ed ho ipotecato l’unica casa dei miei. Ho lavorato tantissimo ed ho iniziato ad assumere quattro persone, eravamo costrette a lavorare in uno spazio piccolissimo”, racconta Valentina. Che si mette a studiare come estetista frequentando un corso serale per conseguire il titolo, ma le ambizioni sono tante e non vuole fermarsi. “Le cose iniziano ad andare bene dopo tanti sacrifici”, dice. “Trattamenti corpo, viso e poi ho avuto un grosso exploit aprendo un centro pilota a Verona, che avrebbe dato l’esempio ad altri franchising in tutta Italia. Questo centro estetico esiste ancora: fattura circa 1 milione di euro in Italia”.

Dal trucco permanente ai corsi di formazione il passo è breve perché Valentina Tecchio apre una vera e propria Academy. “Ho girato tutta l’Italia e poi abbiamo aperto a Cagliari, Roma, Brescia vari franchising”, continua. Poi la nascita dell’Academy con corsi di formazione mirati che s’intitolano: “Da estetista a imprenditrice”.

“Credo che una donna debba fare carriera con le proprie forze nel mondo del lavoro”, puntualizza. E la storia di Valentina dice molto: raggiungere ogni tipo di obiettivo con determinazione e coraggio è possibile, senza compromessi, puntando sulla gavetta. La Tecchio, infatti, ha prodotto anche tre linee di cosmetici che stanno andando fortissimo. Poi ci sono gli integratori alimentari. Insomma, l’estetica a 360° gradi è il core business per la Tecca. “Speriamo di chiudere a 9 milioni di euro”, avverte. Tra poco sposerà il suo socio, all’età di 37 anni è una mamma sprint con molti sogni da realizzare.