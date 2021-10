Il Salone dell’automobile di Los Angeles alimenta il settore e l’entusiasmo dei consumatori con le novità mondiali presentate da case automobilistiche nuove e tradizionali

LOS ANGELES, 20 ottobre 2021 /PRNewswire/– Il Salone dell’Automobile di Los Angeles (LA Auto Show®) ha annunciato oggi che diversi veicoli attesi da tempo faranno il loro debutto in occasione del AutoMobility LA® di quest’anno — le giornate dei media e del settore del Salone dell’automobile di Los Angeles — che si terranno il 17 e 18 novembre. Per soddisfare i gusti del principale mercato americano per l’acquisto di auto (JD Power, 2021), il calendario delle anteprime mondiali e nordamericane di AutoMobility LA presenterà un mix di propulsori, segmenti di prodotti e prezzi.

AutoMobility LA 2021 diventerà un palcoscenico globale per la presentazione di prodotti e annunci stampa dei nuovissimi marchi con sede nel Sud della California, Fisker Inc. e Mullen Automotive, nonché di case automobilistiche tradizionali come Hyundai Motor, Kia, Porsche e Subaru, oltre a VinFast (la prima casa automobilistica vietnamita al mondo a debuttare in Nord America). Le aziende che presentano i loro marchi e mettono in mostra le loro ultime innovazioni all’AutoMobility LA e al Salone dell’automobile di Los Angeles di quest’anno comprendono BILITI Electric, EdisonFuture, ElectraMeccanica e SONDORS.

Dopo una pausa di due anni, AutoMobility LA e il Salone dell’automobile di Los Angeles tornano al Los Angeles Convention Center con una serie diversificata di startup e case automobilistiche globali tradizionali, pronte a presentare le loro ultime innovazioni e offrire ai visitatori l’opportunità di sperimentarle e guidarle comodamente di persona. Dopo i due giorni di anteprima per i media e per gli addetti del settore del Salone dell’automobile di Los Angeles, i californiani del sud avranno ben dieci giornate per esplorare e godere di un milione di metri quadrati di spazio interno ed esterno attrezzato per effettuare tantissimi test drive, e divertirsi in compagnia della famiglia. Gli acquirenti, gli appassionati e gli influencer potranno conoscere le novità mondiali in fatto di auto, truck e SUV, tra cui i modelli elettrici, a gas e ibridi, nonché le personalizzazioni a opera di costruttori e professionisti di tuning locali.

“AutoMobility LA e il Salone dell’automobile di Los Angeles sono appuntamenti imprescindibili per qualsiasi marchio che voglia presentarsi ed entrare nel primo mercato nazionale”, ha dichiarato Terri Toennies, Presidente di AutoMobility LA e del Salone dell’automobile di Los Angeles. “I nostri fan sono ansiosi di tornare di nuovo in presenza e ridare vita a quella che è diventata una tradizione di novembre a Los Angeles: il Salone dell’automobile di Los Angeles. Dal punto di vista dell’innovazione e dell’atmosfera, mi aspetto che il salone di quest’anno sia il più elettrizzante di sempre”.

Oltre alle prove in pista e ai percorsi in tutta la struttura, tra cui Camp Jeep, Ford Bronco Build Wild Experience, e il VW Roadshow, il Salone dell’automobile di Los Angeles di quest’anno è impostato per mettere in luce i veicoli a emissioni zero in grande stile, con un nuovissimo circuito interno di 5.000 metri quadrati alimentato da Electrify America e con l’introduzione di THE ZEVAS™, il primo programma di premiazione del suo genere che offrirà riconoscimenti agli ultimi veicoli a emissioni zero attualmente disponibili per la vendita o il pre-ordine.

Il Salone dell’automobile di Los Angeles aprirà le sue porte al pubblico dal 19 al 28 novembre presso il Los Angeles Convention Center. I biglietti sono ora in vendita e possono essere acquistati sul sito web www.laautoshow.com/tickets. Prima dell’apertura al pubblico, il Salone dell’automobile di Los Angeles ospiterà le giornate dei media e del settore, l’AutoMobility LA, che si svolgeranno il 17 e il 18 novembre.

Per ulteriori informazioni su AutoMobility LA e sul Salone dell’automobile di Los Angeles, comprese le credenziali dei media e del settore, visitare i siti web www.AutoMobilityLA.com e www.LAAutoShow.com.

AutoMobility LA e il Salone dell’automobile di Los Angeles saranno gestiti in piena conformità con tutti i protocolli di sicurezza previsti dal dipartimento di sanità pubblica della contea di Los Angeles.

Informazioni sul Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il primo importante salone automobilistico nordamericano della stagione annuale ed è ampiamente riconosciuto come uno degli eventi più importanti a livello globale. Riflettendo la sua ubicazione geografica, la fiera celebra la passione degli abitanti di Los Angeles per le auto e offre una piattaforma globale per la tecnologia e l’innovazione del settore, sinonimo di California. L’esposizione è aperta per 10 giorni durante il periodo del Ringraziamento ed è una destinazione imperdibile per molti influencer del settore, appassionati di auto e famiglie che desiderano trascorrere una giornata fuori durante la stagione festiva. Organizzato ogni anno presso il Los Angeles Convention Center, il Salone dell’automobile di Los Angeles contribuisce all’economia locale con diverse centinaia di milioni di dollari, stimola il mercato del lavoro della zona ed è il principale generatore di entrate per il LA Convention Center. Nel 2021, le giornate dei media e del settore, AutoMobility LA, si svolgeranno dal 17 al 18 novembre e includeranno una serie di annunci e rivelazioni rivoluzionari del settore. Le porte saranno aperte al pubblico dal 19 al 28 novembre. Il Salone dell’automobile di Los Angeles è approvato dalla Greater LA New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sull’esposizione, segui il programma del Salone dell’automobile di Los Angeles su Twitter, Facebook o Instagram e iscriviti su http://www.laautoshow.com/ per ricevere avvisi.

Informazioni su THE ZEVAS THE ZEVAS™ sono i premi ufficiali per i veicoli elettrici del Salone dell’automobile di Los Angeles, la vetrina principale della nazione per i nuovi veicoli a emissioni zero (ZEV). Lanciato nel 2021, questo programma di award offre riconoscimenti agli ZEV disponibili per l’acquisto o il pre-ordine in varie categorie. I nominativi dei vincitori di THE ZEVAS saranno annunciati prima del 2021 AutoMobility LA, in occasione delle giornate dei media e del settore del Salone dell’automobile di Los Angeles, martedì 16 novembre. Per maggiori informazioni su THE ZEVAS, visitare il sito web https://www.laautoshow.com/thezevas.

Le aziende interessate a partecipare all’imminente Salone dell’automobile di LA e/o alle giornate dei media e del settore (AutoMobility LA), possono contattare Terri Toennies, Presidente del LA Auto Show all’indirizzo terri@laautoshow.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg