Il Provinciale: dal 16 ottobre su Rai2

Dopo il grande successo di critica e di ascolti dello scorso anno, torna dal 16 ottobre su Rai2 “Il Provinciale” (in onda ogni sabato alle 14:00), il programma condotto per la seconda stagione da Federico Quaranta, che si mette in cammino alla ricerca di luoghi, persone e valori della provincia italiana che meritano di essere raccontati.

Le anticipazioni della prima puntata

Nella prima puntata Federico, viaggiatore curioso e appassionato, ci porta a scoprire “Ischia, l’isola del dialogo”, un luogo dove prosegue incessante il confronto millenario tra terra e mare, fra acqua e fuoco, tra storia e mito. Un territorio tutto da scoprire nella sua incredibile biodiversità naturale e antropologica.

Qui Federico incontra paesaggi fatti di roccia e di vapori che escono dal sottosuolo, vigneti eroici strappati alla montagna, formazioni di tufo verde e sorgenti vulcaniche che raccontano l’avvincente passato geologico dell’isola. Ad approfondire gli aspetti scientifici ed a illustrare le particolarità fisiche del territorio, gli interventi della naturalista Mia Canestrini.

Ma Ischia è fatta soprattutto dalla sua gente. Da “forestiero” aperto al dialogo e al desiderio di imparare, Federico si ferma a chiacchierare con le persone che incontra: pastori, pescatori, vignaioli, cantori di strada, parracinari, ovvero i costruttori dei muretti a secco ischitani. E non potrà mancare di assaggiare il piatto tipico dell’isola, che non guarda al mare, bensì alla terra: il coniglio di fossa all’ischitana.

Ad accompagnare il viaggio di Federico, uno degli artisti napoletani che meglio ha saputo interpretare con il suono delle sue percussioni il battito vulcanico di questo territorio: Tony Esposito.

Federico dedicherò infine un ricordo in memoria di Kumash, il golden retriever che è stato il suo amato compagno di viaggio nella passata stagione.