Il Collegio 6 torna su Rai2

Appuntamento – da martedì 26 ottobre, alle ore 21.20 su Rai2 – con la sesta edizione de “Il Collegio”. Ad accogliere i 20 adolescenti del docu-reality un’atmosfera anni ’70, un ritorno al mondo analogico della radio, del Super 8 e del vinile. Anni di svolta, dell’esplosione della creatività, dei cantautori, della nascita del punk, delle radio libere, del femminismo militante, delle contestazioni giovanili ma anche dell’esplosione della disco music e della cultura dei locali e del divertimento. Anni ricchi di fermento culturale dove si insinua una nuova energia: iniziano, infatti, nel 1977 gli anni della febbre del sabato sera, si abbandona il bianco e nero e cominciano le prime trasmissioni a colori della Rai.

Le novità della stagione

Novità della stagione sarà un maggior coinvolgimento dei genitori dei ragazzi, che saranno protagonisti il primo giorno nei colloqui di ammissione e torneranno successivamente al Collegio per un convegno dal titolo: I giovani d’oggi, ricucire lo strappo tra le generazioni.

In otto puntate ci sarà spazio per attività diverse: una gita con pernottamento in riva al Lago di Canterno, un’escursione didattica al Parco archeologico di Ostia antica e una alla Cripta della Cattedrale di Anagni, torneranno gli avvincenti Giochi della gioventù, il bidello Enzo proporrà un torneo di ping pong e uno di calciobalilla, ci sarà una recita in inglese e un ballo finale del corso a tema disco music.

Il cast

Tra il cast tante conferme: dal super severo preside Paolo Bosisio, alla professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio, al professore d’italiano Andrea Maggi, a quello distoria e geografia Luca Raina, ad Andrea Carnevale per le lezioni di arte e l’amato bidello Enzo. Non mancheranno le novità: il professor Duccio Curione sarà il nuovo docente di educazione fisica, la cantante Silvia Smaniotto porterà le canzoni degli anni ’70 al Collegio nelle lezioni di Educazione musicale, Denise Mcnee sarà la nuova insegnante di inglese, Lidia Carew insegnerà a stare in pista ai ragazzi nelle lezioni di ballo. Per la prima volta ci sarà spazio per un corso di cinema con il regista Lorenzo Vignolo, lo psicologo Marco Volante sarà il relatore del convegno e la psicologa Roberta Sette introdurrà i collegiali all’educazione sessuale.

Ad affiancare la storica sorvegliante Lucia Gravante un nuovo collega Matteo Caremoli.

La voce di Giancarlo Magalli racconterà e accompagnerà le avventure dei giovani studenti.

Le anticipazioni della prima puntata

La prima settimana in Collegio è piena di novità e colpi di scena. I ragazzi scoprono che quest’anno devono compilare una domanda di ammissione e che i loro genitori giocano un ruolo fondamentale per il loro ingresso.

Dopo una serie di colloqui, dove si cominciano a svelare i caratteri e si rivelano veri e propri quadri famigliari, i futuri collegiali scoprono chi è ammesso al Collegio 1977.

Durante la lezione d’italiano del professor Maggi i ragazzi cominciano a raccontarsi e a conoscersi. Nascono le prime simpatie ma soprattutto i primi scontri tra caratteri molto forti. I collegiali incontrano i nuovi professori, sono impegnati – per la prima volta al Collegio – in una lezione di tennis e arrivano, immancabili, le prime punizioni.

Come sempre una volta iniziata l’avventura non resta che adeguare la capigliatura, un momento quest’anno, particolarmente movimentato!