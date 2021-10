I migliori NFT del 2021 scelti da Time2play

Time2Play ha visto migliaia di NFT – questi sono i migliori.

SAN GILJAN, Malta, 26 ottobre 2021 /PRNewswire/ — Time2play.com ha pubblicato una recensione dei migliori token non fungibili (NFT) del 2021. Quest’anno gli NFT sono entrati a far parte di quasi tutti gli ambiti della cultura popolare, dallo sport alla moda all’arte, dalla musica al recupero di meme di dieci anni fa. Questo elenco esplora alcune delle categorie più popolari cerca di capire cosa conferisca a queste opere digitali un valore che va oltre loro prezzo.

Il report completo di Time2play è disponibile qui: https://time2play.com/it/blog/migliori-nft/



Mentre il processo di selezione teneva conto del prezzo di vendita degli NFT scelti, ogni token è stato anche valutato in base al suo significato culturale e alla sua influenza complessiva sul mercato degli NFT. Infine, è stato preso in considerazione anche il livello di innovazione raggiunto, ed è per questo che compaiono collettivi come CryptoPunks e le manifestazioni fisiche degli NFT digitali.

Kobe Bryant KB24 precede la schiacciata di LeBron James come Miglior NFT sportivo: questa collezione limitata di 10.000 pezzi unici celebra i successi e la personalità di Kobe.

Migliore opera d’arte NFT è l’opera da record Everydays: The First 5000 Days di Beeple: l’NFT più costoso mai venduto, una delle opere più costose vendute da un artista vivente e la prima venduta da una casa d’aste tradizionale.

L’arte indossabile legata alla Blockchain si aggiudica il primo posto nella categoria Migliore moda NFT:Overpriced™, creatori di moda per la generazione delle criptovalute, hanno realizzato il loro primo prodotto fisico che consente di mostrare in pubblico il proprio NFT attraverso un V-code scansionabile.

Monetizzare i meme: i protagonisti involontari e i creatori dei primi video virali stanno cogliendo al volo l’opportunità offerta dagli NFT di trarre profitto da alcuni dei nostri momenti web preferiti, ma quale classico è il Migliore meme NFT?

Il report completo è disponibile qui: https://time2play.com/it/blog/migliori-nft/



Informazioni su Time2play

Time2play è un sito di recensioni sul gioco d’azzardo online fondato da veterani dell’iGaming nel 2021 allo scopo di fornire ai giocatori una fonte di informazioni indipendente e affidabile. Time2play fa parte del gruppo Kafe Rocks.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1652940/Time2play_Logo.jpg