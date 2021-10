Giocare d’azzardo nei Casinò Online è diventato sempre più popolare. L’incredibile facilità di accesso e semplicità di gioco che questi siti propongono, sta attirando sempre più giocatori, sia quelli che vogliono giocare per puro divertimento, sia chi vuole puntare considerevoli somme di denaro, sperando di fare jackpot.

Ma quando bisogna scegliere una piattaforma di gioco d’azzardo online, le cose non sono così semplici, ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso, nell’articolo odierno, di presentarvi quelli che, secondo la nostra opinione, sono i 7 migliori Casinò online per giocare nel 2021.

I criteri che abbiamo utilizzato per la nostra ricerca sono vari, e spaziano dalla velocità dei pagamenti, alla varietà della libreria di gioco, fino ai tanto bramati bonus ed offerte promozionali, uno dei fattori più ricercati dagli scommettitori online.

La nostra top 3 dei migliori Casinò online del 2021

Entriamo subito nel vivo del nostro articolo e incominciamo andandovi a presentare la nostra personale top 3 delle migliori piattaforme di gioco d’azzardo online del 2021.

Al primo posto abbiamo deciso di inserire StarCasinò; la scelta di questa piattaforma è stata effettuata basandoci su diversi fattori, come ad esempio:

Il generoso bonus di benvenuto presente

La grande varietà di giochi presenti in libreria

La differenziazione delle opzioni di pagamento

L’assenza di commissioni e la velocità dei pagamenti stessi

Per essere più specifici, l’attuale Welcome Bonus presente su StarCasinò è di un bonus del 125% per un massimo di 500€, più 50 free spins, un’offerta particolarmente intrigante difficilmente raggiungibile da altri siti.

Un altro validissimo sito web per il gioco d’azzardo è Voglia di Vincere. Questo casinò si è fatto rapidamente strada nel mercato italiano ed è diventato uno dei punti di riferimento principali per gli scommettitori online.

Uno dei motivi principali di questa rapida scalata è, senza ombra di dubbio, il bonus di benvenuto offerto: attualmente consiste infatti in un bonus che può raggiungere l’incredibile cifra di 1000€. Stando alle nostre ricerche, si tratta infatti del Welcome Bonus più alto presente attualmente in Italia. Voglia di Vincere eccelle anche per varietà di giochi proposti e per la sua sezione del Live Casinò, molto amata dai giocatori online.

A chiudere la nostra top 3 troviamo 888Casinò, nome molto popolare in Italia e nel mondo, e sinonimo di qualità e professionalità. Questo Casinò presenta attualmente un’offerta di benvenuto non così esaltante come le altre piattaforme, ovvero “solo” 20€ gratuiti che si riceveranno una volta conclusa la registrazione e aver verificato la propria identità. Nonostante ciò, 888Casinò è una delle pochissime piattaforme in Italia che ancora punta sulla formula del Bonus senza Deposito: se i Welcome Bonus degli altri due siti web dovevano rispettare determinati requisiti di scommessa, i 20€ di 888Casinò potranno essere utilizzati in qualsiasi sezione del sito, e verranno accreditati senza che lo scommettitore debba spendere un solo centesimo.

Inoltre, abbiamo deciso di inserire questa piattaforma nella nostra top-3 in quanto si tratta di un casino con prelievo immediato, fattore assolutamente da non sottovalutare quando si sceglie un Casinò Online.

Altre valide piattaforme di gioco d’azzardo per questo 2021

Dopo aver visto quali sono, secondo l’opinione dei nostri esperti, i migliori 3 casinò online di questo 2021, proseguiamo il nostro elenco con alcune validissime alternative che gli scommettitori possono tenere in considerazione durante la loro scelta.

Incominciamo da SNAI, famoso allibratore Made in Italy che da qualche anno ha deciso di integrare nel proprio sito web anche una sezione per i giochi da Casinò. L’esperimento ha funzionato, tant’è che SNAI viene considerato, da parecchi anni ormai, uno dei migliori Casinò Online presenti sul mercato italiano. I suoi principali punti di forza sono:

Offerta di pagamenti non presenti su altri siti

Numerose promozioni settimanali

Presenza di tornei con grandi montepremi

Grande varietà di giochi presenti

Per non parlare del Supporto Clienti molto professionale e veloce nel risolvere eventuali problemi o questioni.

Un altro sito da non sottovalutare assolutamente è NetBet, anch’esso diventato molto popolare negli ultimi anni, per via del suo restyling grafico effettuato dal team di sviluppatori. Così come tutti gli altri casinò presenti in questo articolo, NetBet possiede una licenza ADM, l’unica possibile per poter operare legalmente in Italia. NetBet spicca rispetto agli altri per la sua enorme libreria, nella quale si possono trovare diverse categorie di giochi, e per il suo ampio ventaglio di promozioni, molte delle quali cambiano settimanalmente.

Vi consigliamo di tenere in considerazione anche Starvegas, un Casinò presente da moltissimi anni nel panorama italiano, e molto apprezzato dai suoi utenti. Giusto per informazione, Starvegas presenta attualmente un bonus di benvenuto che consiste in 60 free spins più un bonus di 30€ Senza Deposito, rendendolo molto intrigante per chi decide di iscriversi per la prima volta su questa piattaforma.

Andiamo a concludere la lista dei migliori 7 Casinò online per giocare nel 2021 con LeoVegas, piattaforma in rapida ascesa negli ultimi anni e che ha saputo dimostrare di poter competere con aziende molto più grandi.

LeoVegas cerca di stuzzicare i nuovi giocatori con un bonus di 225 free spins più un ulteriore bonus che raggiunge un massimo di ben 1000€, una delle offerte di benvenuto più alte registrate in Italia. Ma non solo, LeoVegas dispone anche di un’ottima libreria di giochi, di numerose opzioni per i depositi ed i prelievi, e di un Team di Assistenza Clienti molto professionale, pronto a risolvere eventuali problemi o semplicemente disponibile per rispondere a qualsiasi dubbio o domanda.

Conclusioni

Nell’articolo di oggi abbiamo potuto vedere come diverse piattaforme di gioco d’azzardo online competano tra di loro per strapparsi il primato di miglior Casinò Online in Italia del 2021.

Quella qui presentata, è stata una lista di siti web personalmente scelta dal nostro team di esperti, quindi non va considerata come universale, anche perché riteniamo che sia impossibile stilare una guida universale al miglior casinò online.

A tal proposito, vogliamo ricordare a tutti i lettori che il gioco d’azzardo può causare dipendenza, e che esistono diversi canali per risolvere il problema della ludopatia.

I Casinò da noi presentati possono essere considerati come un valido punto di partenza per entrare nel mondo del gioco d’azzardo online, sia per hobby che se si vuole scommettere con soldi veri.