House of The Dragon: il primo teaser trailer svela quando vedremo la serie

Manca ancora un po’ di tempo alla premiere di House of The Dragon. Come lo sappiamo? Dal primo teaser trailer della serie spin-off del Trono di Spade, ovviamente.

HBO ha rilasciato il trailer solo poche ore fa e sono visibili solo alcuni spezzoni con i protagonisti, tuttavia si può già intuire che non avrà nulla da invidiare alla serie “madre”. Almeno a livello di produzione.

Qui sotto il trailer.

House of The Dragon è ambientata 200 anni prima degli eventi visti in GoT e si concentra sulla temibile dinastia dei Targaryen, ovvero i cavalcatori di draghi la cui ultima erede (escludendo Jon Snow/Aegon in esilio oltre la Barriera) sarà l’infelice Daenerys.

Il trailer, inoltre, svela anche un altro attesissimo dettaglio: House of The Dragon arriverà sugli schermi di tutto il mondo nel 2022. Nessun riferimento a mese e giorno, però, segno che forse c’è ancora qualcosa su cui lavorare…

Ad ogni modo nello show verremo catapultati durante il pieno dominio dei Targaryen su Westeros. Nonostante lo strapotere della dinastia, però, i conflitti interni per il potere stanno minacciando la nascita di una guerra fratricida, ovvero la famosa Danza dei Draghi che porterà le possenti creature all’estinzione.

Nei passaggi del trailer vediamo le star della serie, fra cui Matt Smith nei panni di Daemon Targaryen, Emma D’Arcy in quelli di Rhaenyra Targaryen, Paddy Considine nel ruolo di Re Viserys Targaryen e il consorte di Rhaenyra, Corlys Velaryon interpretato da Steve Toussaint. Niente draghi, però.

C’è anche il Trono di Spade che, ovviamente, è conteso e bramato da più parti. Rhaenyra è la figlia maggiore del Re, tuttavia quest’ultimo ha un figlio avuto dalla seconda moglie, Alicent Hightower (Olivia Cooke).

Il padre di Alicent, Otto (Rhys Ifans), è stato Primo Cavaliere sia di Viserys che del precedente Re, Jaehaerys, e come lei vorrebbe il nipote Aegon seduto sul Trono.

credit: HBO

Ora resta solo da vedere se i fan torneranno a Westeros o, scottati dalla fine di Game of Thrones, snobberanno lo show.

Di certo, da quello che si può vedere dal trailer, HBO non ha badato a spese e, almeno sulla carta, la qualità dovrebbe essere simile proprio alla serie terminata nel 2019.

Che ne pensate del trailer di House of The Dragon?