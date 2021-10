Hornet Hornet 750: il ritorno della naked sportiva

Al Salone di Milano Eicma 2021, in programma il prossimo mese di novembre, potrebbe essere presentata la nuova Honda Hornet 750, assieme alla rediviva Transalp. Il ritorno della naked sportiva sarebbe previsto come CB 750F Hornet, in quanto equipaggiata con il motore bicilindrico.

Infatti, per la nuova Honda Hornet sarebbe stato escluso il propulsore a quattro cilindri al fine di evitare la concorrenza interna con la CB 650R da 95 CV di potenza. Tuttavia, in passato, circolò l’ipotesi del ritorno della Hornet con l’unità 800 a quattro cilindri da 106 CV di potenza della Honda VFR 800F. La nuova CB 750F Hornet dovrebbe condividere il motore bicilindrico 750 da 59 CV di potenza con la NC 750X, anche in abbinamento al cambio automatico DCT a doppia frizione, ma non è esclusa l’unità totalmente nuova.

La storia della Honda Hornet è iniziata nel 1998, con il motore 600 a quattro cilindri da 96 CV di potenza. Nel 1999 fu affiancata dalla Hornet S dedicata al mototurismo, per poi essere proposta anche con l’unità 900 a quattro cilindri da 105 CV di potenza. Nel 2007, invece, è stata introdotta la seconda generazione con il propulsore 600 a quattro cilindri da 102 CV di potenza, poi uscita di scena nel corso del 2013.