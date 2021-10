Honda Integra: il ritorno come berlina coupé

L’anno prossimo dovrebbe debuttare la nuova Honda Integra, con la sportiva carrozzeria coupé a cinque porte in stile fastback. Infatti, rappresenterà la variante berlina della prossima Civic e misurerà all’incirca 470 centimetri in lunghezza.

Stando alle indiscrezioni, la nuova Honda Integra non sarà la versione europea dell’omonima vettura svelata recentemente per il mercato cinese, ma il modello ‘alter ego’ della futura Acura Integra in chiave premium destinata al mercato statunitense. Inoltre, sarà disponibile nella declinazione Full Hybrid con le motorizzazioni 1.5 e:HEV da 131 CV e 2.0 e:HEV da 184 CV di potenza, mentre il top di gamma sarà appannaggio della configurazione Plug-In Hybrid con l’unità 2.0 e:PHEV.

La Honda Integra è stata introdotta sul mercato italiano nel lontano 1988, anch’essa nella variante fastback a cinque porte con il motore a benzina 1.5 12V da 86 CV. Nel 1997, invece, è stata proposta con la carrozzeria coupé, solo nella versione sportiva Type-R con il propulsore a benzina 1.8i 16V aspirato da 190 CV di potenza. Nel 2011, invece, la denominazione Integra ha identificato il maxiscooter con il motore 700 da 52 CV abbinato al cambio automatico DCT a doppia frizione, poi sostituito dal propulsore 750 da 55 CV di potenza.