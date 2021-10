Governo, Letta: “Giochini di Salvini hanno stancato”

“E’ il solito film, Salvini racconta una storia al Paese, poi va a Palazzo Chigi e tutto torna come prima. Non sembra una novità. Ormai ha anche stancato commentare questo giochino. Problemi per il governo? No, il problema è per la Lega”. Lo ha detto Enrico Letta, al Nazareno, a proposito dell’incontro tra Salvini e Draghi.

“Oggi abbiamo voluto incontrare le sociali, le piccole e medie imprese e i sindacati, la prossima settimana Confindustria, perché la legge di bilancio va discussa con le parti sociali”, ha poi continuato Letta al termine degli incontri di oggi.

“Le materie fondamentali sono investimenti in salute, l’istruzione e le tasse sul lavoro che devono calare perché deve esserci più occupazione – ha spiegato il segretario del Pd -. Alcune proposte hanno trovato ottima condivisione da parte dei sindacati”.

“Il salario minimo è importante, lo vogliamo portare avanti con le parti sociali e con la nostra elaborazione”, ha detto ancora il dem.