Giorgetti: “Creare le condizioni affinché l’Italia sia preferibile negli investimenti”

“Dobbiamo creare delle solide relazioni con quei soggetti importanti che stanno valutando dove fare investimenti in Europa. Dobbiamo creare le condizioni affinché l’Italia si faccia preferire in qualche modo ad altri: abbiamo dei punti di forza, abbiamo anche dei punti di debolezza”, così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in streaming all’inaugurazione del nuovo Centro per l’eccellenza industriale di Philip Morris Italia che si è tenuta oggi a Crespellano (Bologna).

“Quello che ha fatto Philip Morris a Bologna è qualcosa di importantissimo – ha aggiunto – Una delle ragioni fondamentali è nell’ecosistema. Il punto di partenza per l’attrazione degli investimenti è l’esistenza di un network, la capacità di un territorio di fare sistema. E l’elemento della formazione è diventato sempre più importante. Dobbiamo andare in giro per il mondo a offrire un Paese dove sia proficuo fare impresa”

“Ci sono le condizioni – ha concluso – per affrontare quelle che sono sfide impegnative come la sostenibilità, il digitale e la trasformazione tecnologica”.