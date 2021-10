Galli indagato: “Sono tranquillo” – Video

“Sono tranquillo, da quello che leggo non vedo niente di particolare in ciò che mi viene contestato. Ci ragionerò sopra. Ho messo tutto in mano al mio avvocato”. Il professor Massimo Galli risponde così, a Bianca Berlinguer nella puntata di Cartabianca, alle domande sull’indagine che lo coinvolge per presunti concorsi truccati. (immagini www.raiplay.it)