G20 Roma, Renzi: “Con Draghi e senza Conte o Salvini, felice”

“Vedo l’Italia al G20 con Draghi. E penso a quelli che dicevano ‘O Conte o morte’. Ed a quelli che dopo il Papeete dicevano ‘Elezioni!’. Abbiamo ricevuto insulti, minacce, odio. Ma quando vedo che al G20 c’à Draghi (non Conte o Salvini) mi scopro felice di andare #ControCorrente”. Lo scrive in un tweet il leader di Iv ed ex premier, Matteo Renzi.