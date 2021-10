G20 Roma, first lady sotto il segno della sobrietà

Sobrietà e eleganza. Sembrano queste le parole d’ordine scelte da alcune delle first lady che stanno partecipando alla cena di gala al Quirinale. Sorrisi e tubini, unico vezzo i decolletè col tacco. La padrona di casa, Laura Mattarella ha scelto un tubino bianco cinto da una passamaneria noir et blanc con un bolerino nero in velluto, la moglie del presidente del Consiglio Serenella Draghi ha optato, anche lei per un tubino di voile sulle tonalità della castagna. Immancabili per quella che ormai per molti sarà la futura first lady il doppio giro di perle.

Jill Biden ha preferito tonalità più primaverili. Un tubino in lurex elasticizzato color ciclamino e orecchini pendenti che illuminano il suo ovale. Una curiosità. Nessuna delle signore indossa pochette o clutch.