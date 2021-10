Francia, esibisce il Green Pass di Macron: arrestato

Un 19enne di Marsiglia ha tentato di entrare in ospedale per una visita medica esibendo un Green Pass con il codice Qr del presidente Emmanuel Macron. Il codice era finito sui social a metà settembre e da allora il presidente ne ha ricevuto uno nuovo. Il giovane, racconta il sito Acu17, aveva usato il codice del presidente per fabbricarsi un Green Pass. Le forze di sicurezza se ne sono accorte subito e hanno fermato il ragazzo.

Arrestato, il 19enne si è difeso dicendo di averlo fatto per scherzo. Dovrà anche pagare una multa “per presentazione di documento sanitario di un terzo nel corso dei controlli d’accesso ad un luogo nell’ambito della lotta contro la diffusione dell’epidemia”.