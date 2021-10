Forza Nuova, Letta: “Manifestazione sabato? Dovrebbero esserci tutti”

Dopo il caso Forza Nuova e l’assalto alla Cgil durante le proteste no Green pass di Roma, alla manifestazione indetta dai sindacati per sabato “dovrebbero esserci tutti, sarebbe un errore se non ci fossero. Da parte nostra nessuno interpreta questa manifestazione in chiave di parte o elettorale”. Così il segretario del Pd Enrico Letta, oggi ospite a la Stampa Tv. “L’antifascismo è il collante di tutto il Paese, sta nella nostra Costituzione”, ha continuato Letta aggiungendo: “Dobbiamo fare di tutto per evitare di dividerci e dobbiamo essere noi i più inclusivi, saranno gli altri che decideranno di scartare. Mi sento di dire a Meloni, Salvini e Tajani, è un errore se trasformiamo questa vicenda in una vicenda destra-sinistra. Vuol dire che il legame ambiguo con il fascismo è un problema per il centrodestra e sarebbe un problema per tutto il Paese”.

“Io potrei essere tentato di avere come contendente una destra ancorata al fascismo ma sarebbe un errore per l’Italia. Sogno un confronto con due parti politiche che possono governare entrambe”, ha spiegato ancora il segretario del Pd, aggiungendo come per la mozione parlamentare su Forza Nuova presentata dai dem” è importante che ci sia un sostegno parlamentare ampio, ed è incomprensibile se non arrivasse. Noi non escludiamo, siamo perché ci siano tutti a bordo”.



“Mi ha colpito moltissimo – ha continuato il segretario Pd – il ritorno a un dibattito venuto fuori come pieno di nodi non sciolti su fascismo e anti fascismo. Il fatto che ancora ci sia chi dice no alla violenza, allo squadrismo, al fascismo ma anche no, che si debba aggiungere altro. Siamo ancora in uno schema che avremmo dovuto superare e che ancora non è superato. Provo angoscia e tristezza”.

Quella della Meloni sulla ‘matrice’ dell’assalto alla Cgil, sottolinea quindi Letta, è stata “una frase infelice, un gravissimo errore, Meloni con questa frase ha riportato le lancette dell’orologio indietro: questo è squadrismo fascista e chiunque dovrebbe condannarlo, punto”.



Da Draghi, sottolinea ancora il dem sulla visita del premier alla sede del sindacato, “è arrivata una risposta molto importante a chi lo accusa di scarsa empatia. E’ una scelta importante e sono molto contento abbia fatto questa scelta. Draghi ha fatto quello che dovrebbero fare tutti coloro che interpretano con responsabilità il ruolo delle istituzioni”.

La gestione dell’ordine pubblico della manifestazione dei no green pass a Roma non ha funzionato? “E’ talmente evidente, non c’è molto da dire”, la replica di Letta.