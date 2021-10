Ford Equator: la nuova SUV di medie dimensioni?

Per colmare il vuoto tra la compatta Kuga e la grande Explorer, potrebbe essere introdotta la SUV di medie dimensioni Ford Equator che rappresenterebbe la versione europea della Equator Sport destinata al mercato cinese.

A livello di dimensioni, la nuova Ford Equator misurerà esattamente 463 cm in lunghezza, 194 cm in larghezza, 171 cm in altezza e 287 cm nel passo. Quindi, sostituirà la SUV media Edge uscita recentemente di scena dal mercato europeo.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Ford Equator sarà disponibile nella configurazione Mild Hybrid con i propulsori a benzina 1.5 EcoBoost da 170 CV e 2.0 EcoBoost da 240 CV di potenza, nonché con il motore diesel 2.0 EcoBlue da 150 CV di potenza. Tuttavia, la declinazione più importante sarà equipaggiata con l’unità 2.5 Plug-In Hybrid a propulsione ibrida da 225 CV di potenza complessiva. Dopo la Equator, infine, non sono escluse la crossover Ford Evos, la Everest come variante SUV del pick-up Ranger e la fuoristrada Bronco.