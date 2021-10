Da oggi, venerdì 22 ottobre, è in radio “FOLLOW YOU FOLLOW ME”, il nuovo singolo di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI che anticipa “DISCOVER” (Polydor/Universal Music), primo album di cover della carriera dell’artista in uscita il 19 novembre.

“Follow you follow me” è una rilettura coinvolgente di uno dei primi grandi successi a livello mondiale dei Genesis.