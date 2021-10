Finestre in PVC dall’effetto velluto: Oknoplast presenta i nuovi colori soft

Milano, 14 ottobre 2021 – Una finestra di design dev’essere bella, oltre che funzionale, per essere considerata tale. Essa delimita lo spazio, lo illumina, lo arreda: il serramento prende consapevolmente parte all’interior della casa, donandole personalità e stile, in accordo con le ultime mode e tendenze.

È così che, in termini di materiali, accanto al legno e all’alluminio ha trovato sempre più spazio negli ultimi anni anche il PVC, che garantisce ancor più elevati ivelli di funzionalità, resistenza e sicurezza rispetto alle precedenti soluzioni.

E in termini di finiture?

La tendenza sembra essere quella di rendere il serramento un complemento d’arredo unico, originale, in grado di valorizzare il carattere autentico della propria casa, perfettamente bilanciato con il contesto nel quale è inserito. Pertanto è indispensabile, in questo senso, avere una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere per esaltare al massimo i propri interni.

È per questo che Oknoplast, da sempre punto di riferimento nel proprio settore per architetti, interior designer e addetti ai lavori, presenta ora i nuovi colori Soft: rivestimenti speciali per infissi in PVC dall’effetto “vellutato”.

Si tratta di eleganti pellicole dal finish opaco, che spaziano dal bianco al grigio ombra, e che riescono a vestire la finestra di un effetto mat sorprendente, ma al tempo stesso discreto e ricercato. Una soluzione che consente di rendere lo spazio abitativo ancor più intimo e nel complesso equilibrato, dove il dettaglio della finitura diviene protagonista al pari dell’arredo.

Al momento le nuove finiture Soft proposte da Oknoplast sono il bianco, il grigio chiaro e il grigio quarzo, ma presto la linea sarà integrata da altre colorazioni che spaziano nella scala dei grigi per offrire un gamma cromatica completa.

Le finiture soft possono essere applicate a tutti i modelli di finestre e porte finestre scorrevoli in PVC di Oknoplast, senza alcuna limitazione.

Queste speciali finiture vanno ad affiancarsi alla già ampia gamma di proposte disponibili per la personalizzazione dei serramenti Oknoplast: dalle tonalità del bianco e avorio, al rosso, al cherry, al nero, al verde, fino a quelle metallizzate e ai caldi effetti legno – straordinariamente verosimili sia dal punto di vista visivo che tattile.

