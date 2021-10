Fiat 500: allo studio la nuova generazione?

Per il prossimo futuro non è esclusa la nuova generazione della Fiat 500, ovvero la gemella della 500e a propulsione elettrica attualmente in commercio sul mercato europeo, ma equipaggiata con il motore termico.

Infatti, la nuova Fiat 500 dovrebbe essere mossa dal propulsore a benzina 1.2 PureTech a tre cilindri, nelle versioni aspirate da 75 CV e 100 CV di potenza, nonché nelle declinazioni sovralimentate da 130 CV e 155 CV di potenza. Oltre ad essere dotato della tecnologia Mild Hybrid da 48V, sarà abbinato anche al cambio automatico a doppia frizione e-DCT a sette rapporti.

La gamma della nuova Fiat 500 comprenderà la variante standard a tre porte e la configurazione 3+1 con la porta supplementare laterale, più il modello 500C con la carrozzeria cabriolet. Successivamente, non è esclusa la versione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid che potrebbe essere caratterizzata dalla specifica sigla 500h.