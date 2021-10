Felicia protagonista a TUTTOFOOD con un concept che alimenta l’ottimismo e parla di innovazione e sostenibilita’

Occhi puntati sugli ultimi lanci del brand e sulla Pasta alla Spirulina, primo prodotto da economia circolare di Andriani in collaborazione con ApuliaKundi



Gravina in Puglia, 21 ottobre 2021 – Dal 22 al 25 ottobre, Felicia, brand di Andriani S.p.A. Società Benefit, parteciperà a TUTTOFOOD, la fiera B2B di riferimento dell’intero sistema agroalimentare internazionale, per presentare le ultime novità di prodotto che vanno ad arricchire il suo innovativo assortimento di pasta healthy.

La kermesse si conferma, altresì, un’importante occasione di incontro e confronto con i clienti e il momento ideale per fare networking e stringere nuove partnership.

” La nostra partecipazione a Tuttofood 2021 ci darà la possibilità di presentare dal vivo ai nostri clienti e all’intero sistema del food&beverage le ultime novità di prodotto di Felicia, frutto della costante attività di ricerca e sviluppo di Andriani, unico pastificio italiano con molino multigrain integrato con la possibilità di controllare tutto il processo, dal cereale o legume sino alla pasta, con l’obiettivo di garantire ai consumatori massima trasparenza, qualità e sicurezza alimentare” – commenta Domenico Mazzilli, direttore generale di Andriani S.p.A. Società Benefit.



Nel Padiglione 14, stand E41-F44 di Fiera Milano (Rho) gli Ambasciatori del brand si alterneranno ai fornelli per quattro giornate consecutive, durante le COOK&FEEL editions quotidiane, oggetto di un’intensa attività social sui canali di Felicia che vedranno il coinvolgimento di talent, blogger e influencer.

Tra i prodotti protagonisti degli show cooking, i visitatori potranno scoprire nuovi gusti e ricette a base di Spaghettoni 100% Lenticchie rosse tenaci e sempre al dente, da filiera biologica, italiana e sostenibile o delle Linguine di Avena integrale, dal gusto piacevole e delicato: entrambe le referenze saranno le protagoniste del COOK&FEEL Felix Lo Bascio Edition, di venerdì 22 ottobre, ore 14.00, allo stand Felicia, a cura del talent Chef Stellato Felice Lo Basso.

Durante il fine settimana si alterneranno gli show cooking degli Chef Giovanni Cifarelli e Massimo Buono con ricette sfiziose a base di Risoni Felicia, un formato di pasta piccolo ma dai grandi benefici nutrizionali, versatile e facile da preparare nelle tre varianti di gusto, 100% lenticchie rosse, 100% ceci e 100% grano saraceno integrale.

Occhi puntati anche sulla ricetta a base di Penne di Teff Integrale, da Filiera solidale e sostenibile in Etiopia by Andriani ESFAI Project realizzata nello show – cooking di domenica alle ore 14.00, durante il COOK&FEEL Giovanni Cifarelli Edition.



Lunedì 25 ottobre, alle ore 12.00, il COOK& FEEL firmato da Tessa Gelisio insieme alloChef Daniele Caldarulo proporrà una ricetta innovativa a base di Spaghetti alla Spirulina, il primo prodotto del brand frutto di un progetto di economia circolare di Andriani SpA insieme alla giovane start-up pugliese ApuliaKundi S.r.l. che propone un modello di sviluppo sostenibile per produrre Spirulina 100% italiana, naturale e biologica, con l’obiettivo di preservare le risorse naturali del pianeta come l’acqua. Per la produzione di microalga spirulina, infatti, l’impianto nella sede di Andriani utilizza acqua proveniente dal suo processo di produzione della pasta, trattata attraverso un impianto di ossidazione abbinato ad uno di osmosi inversa, concretizzando così il processo virtuoso di economia circolare. Una parte della spirulina viene quindi utilizzata da Andriani come ingrediente nella produzione di pasta biologica e naturalmente gluten free a marchio Felicia: gli Spaghetti alla Spirulina con farina di riso oltre all’importante valore nutrizionale, sono fonte di fibre, ferro e potassio.

“Felicia ha intrapreso un percorso di crescita ed affermazione nel mercato dell’alimentazione healthy rispondendo alle esigenze di un consumatore sempre più consapevole ed esigente. Il nostro intento è anche quello di presidiare altre categorie merceologiche, oltre alla pasta, per soddisfare le richieste dei nostri consumatori in ogni momento della giornata” – conclude Francesco Adriani, Vice Presidente e AD dell’azienda.

Andriani, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene all’interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

