Federmanager, placement gratuito per i dirigenti di aziende in crisi

“Una iniziativa di sostegno verso colleghi in difficoltà occupazionale e una forma sperimentale di politica attiva del lavoro”. Il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, descrive così il percorso gratuito di placement che da oggi supporterà i manager disoccupati nell’individuare nuove opportunità professionali. L’iniziativa nasce proprio per fronteggiare la situazione di crisi che ha attraversato il sistema produttivo italiano a causa della pandemia da Covid-19 e consiste in un servizio a favore dei dirigenti che hanno perso il lavoro dopo il 30 giugno 2020 e provengono da un’azienda cessata o sottoposta a procedura concorsuale. Si tratta di un progetto sperimentale e totalmente gratuito, grazie al sostegno di 4.Manager, l’associazione creata da Federmanager e Confindustria per sviluppare e realizzare iniziative per le politiche attive, la cultura d’impresa e la managerialità.

Cuzzilla chiarisce che “si tratta di un aiuto concreto rivolto ai dirigenti provenienti da aziende in crisi, a cui viene offerta la possibilità di usufruire di un percorso di sostegno alla ricollocazione professionale che altrimenti non può essere sostenuto economicamente dall’azienda”.

Sarà dunque lo stesso candidato a indicare la società specializzata, tra quelle che aderiscono all’iniziativa e che sono state convenzionate da 4.Manager, con la quale intende realizzare il percorso di assistenza alla ricollocazione, articolato nelle medesime fasi dell’outplacement attualmente già realizzato sulla base delle previsioni del Ccnl per i dirigenti di aziende industriali, sottoscritto il 30 luglio 2019 tra Federmanager e Confindustria.

“Per il momento – sottolinea Cuzzilla – grazie al nostro sistema di bilateralità con Confindustria, abbiamo messo in campo le risorse necessarie alla copertura del servizio per le prime 50 richieste di assistenza, proponendoci fin da ora di valutare la necessità di un ulteriore finanziamento nel caso in cui il numero delle richieste dovesse risultare superiore alle previsioni”.

“L’iniziativa – commenta – costituisce una forma di politica attiva del lavoro particolarmente pregevole per il suo fine solidaristico e che contribuisce a introdurre managerialità nel sistema, specie nella attuale fase di ripresa economica”.

Attraverso il sito di Federmanager (www.federmanager.it) da oggi i manager interessati possono verificare se hanno i requisiti per poter accedere all’iniziativa e inoltrare la relativa domanda.