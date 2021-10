Federico Fashion Style su Real Time con Beauty Bus

Federico Fashion Style torna in prima serata su Real Time con un nuovo sorprendente programma, tutto da scoprire: si tratta di BEAUTY BUS, il format ideato e prodotto da Pesci Combattenti per Discovery Italia.

Il programma

L’hair stylist più famoso della TV ha intrapreso un viaggio ricco di emozioni e colpi di scena girando l’Italia a bordo del suo BEAUTY BUS, un vero e proprio salone di bellezza su quattro ruote, dotato di tutto il necessario per dare un nuovo look e una nuova iniezione di fiducia alle donne scelte per il total makeover.

Il concept del programma è semplice: in ogni puntata Federico arriva nella piazza di un piccolo centro di provincia al volante del suo BUS e tra le tante candidate che accorrono e si propongono chiedendo un nuovo look – e stavolta sarà dalla testa ai piedi, comprensivo di trucco e outfit- ne sceglierà alcune con l’aiuto di un’assistente anch’essa selezionata in loco. Per essere notate da Federico sono importanti la simpatia e la grinta, certo, ma soprattutto la motivazione che spinge queste donne a mettersi in gioco e affrontare un total makeover. Le fortunate che saliranno a bordo del BEAUTY BUS avranno l’opportunità di lasciarsi trasformare dalle mani di Federico e di ritrovare la femminilità e la bellezza perdute. E per tutte, la trasformazione segnerà l’inizio di una nuova vita.

Le anticipazioni delle prime puntate

Nelle due nuovissime puntate, in onda mercoledì 13 ottobre, Federico a bordo del suo BEAUTY BUS andrà alla scoperta di altri due bellissimi borghi: Leonessa la perla del reatino e Sermoneta in provincia di Latina, ai piedi dei Monti Lepini.

Vediamo qualche curiosità, nel primo episodio: dopo mille tornanti sulle montagne nel cuore del reatino, il Beauty Bus arriva a Leonessa. Il paese è noto ai buongustai per la Sagra della Patata e, tra doppi sensi e mille sorprese, Federico sceglierà le protagoniste di questa puntata aiutato da Tiziana, la macellaia tutto pepe del paese, che per l’occasione ha radunato in piazza un irresistibile gruppetto di signore. Non resta che scoprire chi salirà a bordo con lui per rivoluzionare il proprio aspetto.

Nel secondo episodio: Federico arriva a Sermoneta, bellissimo borgo medievale in provincia di Latina. Chi saranno le fortunate pronte a farsi stravolgere il look? Come assistente Federico ha scelto Emanuela, un’adorabile signora che fa le pulizie presso il Comune e che meglio di chiunque altro conosce le donne del posto.