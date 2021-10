Fdi, Fidanza diffida La7: “No messa in onda seconda puntata inchiesta Fanpage”

Carlo Fidenza diffida La7: “No alla messa in onda della seconda puntata dell’inchiesta di Fanpage”. “Abbiamo diffidato La7 – spiega il difensore Enrico Giarda all’Adnkronos – perché il girato è stato acquisito dalla procura di Milano, è quindi coperto da segreto istruttorio e non può essere mandato in onda”. L’europarlamentare di Fratelli d’Italia è indagato per riciclaggio e finanziamento illecito ai partiti dopo la puntata dell’inchiesta video su Fanpage. “Non è una diffida fatta per fare show, ma in diritto: il girato del giornalista di Fanpage è stato acquisito, è entrato nel fascicolo ed è sottoposto a segreto istruttorio. L’articolo 114 del codice di procedura penale ne vieta la pubblicazione, non è divulgabile con il mezzo della stampa”, ha aggiunto il legale.