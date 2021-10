Facchinetti: “McGregor? Non ritirerei denuncia nemmeno per 10 milioni”

“Se dovesse chiamarmi l’avvocato di McGregor domani e offrirmi 10 milioni di euro, 10 milioni di euro, 10 santissimi milioni di euro per ritirare la denuncia e per ritirare tutto, io direi di no”. Lo ha detto Francesco Facchinetti a Radio 105 parlando dell’aggressione subita la notte di sabato da parte del fighter di Arti Marziali Miste (MMA) Conor McGregor. “Non mi interessa nulla dei soldi – ha sottolineato il conduttore televisivo – non mi interessa nulla dell’hype, anche perché ho mal di testa tutto il giorno, devo portare questo collarino 8 ore al giorno per 16 giorni, ho un trauma cranico, ho una distorsione alla rachide cervicale che non so neanche cosa voglia dire”.

“Questa storia a me non fa piacere – ha spiegato Facchinetti – se potessi avere la macchina di ‘Back To The Future’ tornerei indietro nel tempo e quel sabato, due giorni fa, non andrei lì. Questa cosa qua non mi fa piacere. Io porto avanti la denuncia e ne parlo perché non possa succedere ad altre persone. Quello è un uomo altamente pericoloso, vederlo davanti ai tuoi occhi è un altro conto rispetto a leggere di lui. E’ dannatamente pericoloso per gli altri”.