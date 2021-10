Esaote entra nel mondo della risonanza magnetica total body con Magnifico Open

GENOVA, Italia, 8 ottobre 2021 /PRNewswire/ — Esaote, azienda italiana leader nel settore biomedicale – in ultrasuoni, risonanza magnetica dedicata e information technology per la sanità – entra nel mondo della risonanza magnetica total body con il nuovo sistema chiamato “Magnifico Open”.

Magnifico Open nasce dall’esperienza trentennale di Esaote nell’ambito dell’Imaging a Risonanza Magnetica. Con Magnifico Open Esaote propone un sistema di risonanza magnetica aperto con tecnologia di ultima generazione per soddisfare non solo le esigenze cliniche, ma anche a quelle di esercizio e finanziarie. Un’ampia scelta di bobine di ricezione e la tecnologia MRI all’avanguardia offrono all’utente un’eccellente qualità dell’immagine, mentre il magnete permanente garantisce facilità d’uso e bassi costi di esercizio.

Il magnete aperto e il tavolo del paziente di facile accesso agevolano il posizionamento del paziente rendendolo rapido e confortevole, ideale sia per i pazienti claustrofobici che per i bambini.

Magnifico Open è dotato delle più recenti tecnologie Esaote come Speed Up, per garantire una qualità dell’immagine ottimale in tempi di esame ridotti, imaging True-Motionin tempo reale, offrendo un approccio complementare alla risonanza magnetica standard per un quadro clinico e diagnostico più completo, in particolare nella medicina dello sport avanzata, o MAR (Metal Artifact Reduction) che consente un’eccellente qualità dell’immagine anche per l’imaging post-chirurgico. Magnifico Open mira a diventare il gold standard nel campo della risonanza magnetica aperta.

“In questi ultimi anni l’evoluzione tecnologica della MRI ha visto sviluppi importanti. In Esaote lavoriamo da oltre 30 anni nel settore della risonanza magnetica per raggiungere sempre nuovi orizzonti e il 2021 rappresenta per noi un anno ricco di novità, a conferma del costante impegno nella ricerca di innovazione e nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia. – ha commentato Franco Fontana, CEO Esaote. – “Oggi con Magnifico Open guardiamo ancora più al futuro. Forti della nostra esperienza e grazie al confronto continuo con tanti partner medici e scientifici, entriamo nel settore della risonanza magnetica full body. Un risultato importante, che ci riempie di orgoglio e ci apre a nuove sfide.”

Magnifico Open viene presentato venerdì 8 ottobre 2021 con un esclusivo evento in streaming su diverse piattaforme. L’evento, parte del programma Esaote “Exploring the inside”, è dedicato al tema della Sfida. Saranno ospiti dell’evento personaggi illustri come l’apneista professionista Umberto Pellizzari ed emeriti esperti medici. https://www.mri-magnifico.com/



Magnifico Open non è disponibile per la vendita in alcuni Paesi, in attesa di marchio CE e approvazione FDA.

Esaote

Il Gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare nelle aree degli ultrasuoni, della risonanza magnetica dedicata e del software per la gestione del processo diagnostico. La società impiega attualmente circa 1.180 persone. Con sede a Genova e Firenze e unità produttive e di ricerca proprie in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in 100 Paesi nel mondo. www.esaote.com



Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1653937/Esaote_Magnifico_Open.jpg Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1653938/esaote_Logo.jpg