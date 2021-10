Elezioni Roma, Michetti: “Gruber vergognosa, su di me falsità”

”Vergognoso. Sono state dette cose infondate e false, si getta discredito sulle persone e poi ci si interroga sul fatto che le persone non vadano a votare, così si crea un clima infernale”. Lo ha detto all’Adnkronos Enrico Michetti, candidato del centrodestra a sindaco di Roma, commentando le parole della conduttrice di ‘Otto e mezzo’ Lilli Gruber ieri sera. “Sono addolorato di come viene trattata una persona con argomenti totalmente falsi, così si lede l’onore di una persona. Non ho mai avuto rapporti con la destra neofascista, in assoluto”, ha aggiunto.

”Io sono nato nell’oratorio, sono stato nell’Azione cattolica e ho militato nella democrazia cristiana. Negli ultima 30 anni sono uscito dalla politica moderata, quando la Dc si è dissolta, e ho iniziato l’attività di assistenza agli amministratori e ai funzionari comunali”. Michetti ha aggiunto poi che Gruber è stata anche ”corretta in studio ma lei non ha fatto marcia indietro né si è scusata pubblicamente nei miei confronti”.