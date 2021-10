Elezioni Roma, Costanzo a Raggi: “In bocca al cinghiale”

“Alle scorse elezioni non ti ho votato, a queste ti voterò”. Così Maurizio Costanzo intervenendo telefonicamente al comizio di chiusura di Virginia Raggi a Roma. “Mi sono accorto di alcune cose che hanno funzionato, ti ho visto andare nei quartieri popolari, ti ho visto attenta alle persone”. Quanto ai cinghiali, ”siamo sicuri che non li ha portati qualche altro candidato?”, scherza il giornalista tv. “Un tempo c’erano i lupi che si mangiavano i cinghiali, adesso non ci sono più i lupi…”. “Spero di festeggiare lunedì pomeriggio, in bocca al cinghiale”, conclude Costanzo.