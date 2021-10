Elezioni Napoli, candidato di Bassolino pubblica foto scattata in cabina

Un candidato al Consiglio comunale di Napoli nella lista “Bassolino per Napoli”, Domenico Masciari, ha pubblicato su Facebook una foto apparentemente scattata all’interno di una cabina elettorale. Nella foto si vede la scheda azzurra con la “x” sul simbolo della lista “Bassolino per Napoli” e l’indicazione della preferenza “Masciari”. La foto è stata pubblicata da Masciari tra le storie del suo profilo Facebook.

Sui social network interviene anche la moglie, Alessandra Parlato, nota per essere una delle protagoniste della trasmissione tv “The Real Housewives di Napoli”, che a sua volta ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram nel quale dice: “Ho appena votato e lo dico con tutta onestà e franchezza, come ha già fatto qualche nostra vera amica, potete mandare anche uno scatto. A buon intenditor, poche parole. Per gli indecisi, almeno affidatevi a chi di politica davvero ne sa qualcosa e ha una storia familiare”.