Ed Sheeran positivo a Covid, stasera ospite collegato a Che tempo che fa

Ed Sheeran positivo al covid. Il cantautore britannico, 30 anni, è in quarantena e stasera si collegherà con Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio su Rai 3. Sheeran ha spiegato in un post sulla sua pagina Instagram che continuerà a dare le interviste programmate e gli spettacoli da casa.

L’artista, che vive vicino a Framlingham, nel Suffolk, ha detto: “Mi scuso con chiunque abbia deluso, state tutti al sicuro”. La scorsa settimana si era esibito a Londra durante la cerimonia dell’Earthshot Prize, alla presenza del Duca e della Duchessa di Cambridge.

Nel suo post Sheeran ha scritto: “Ehi ragazzi, una nota veloce per dirvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid, quindi ora mi sto auto-isolando e sto seguendo le linee guida del governo. Significa che ora non sono in grado di andare avanti con qualsiasi impegno in presenza, quindi farò molte delle interviste programmate e gli spettacoli per quanto posso da casa mia”.

La popstar dai capelli rossi, con 150 milioni di dischi venduti, ha rassicurato i fan, spiegando che è risultato positivo dopo essersi sottoposto ad un test ma di non avere sintomi significativi.