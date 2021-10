Ecobonus auto elettriche 2021, ok al rifinanziamento

Ecobonus per le auto elettriche, c’è il via libera al rifinanziamento. E’ quanto si apprende da fonti di governo, con riferimento a quanto proposto dal ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Il leghista ha espresso soddisfazione per il disco verde per le agevolazioni previste per il settore che sarà previsto dal dl fiscale. Per ora non è ancora emersa la cifra che verrà stanziata.