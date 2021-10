È aperta la votazione per gli award ai nuovi veicoli a emissioni zero del Salone dell’automobile di Los Angeles

I consumatori sono invitati a selezionare i migliori veicoli a emissioni zero

LOS ANGELES, 13 ottobre 2021 /PRNewswire/ — Il Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), il principale evento presenziale dedicato all’industria automobilistica e allo stile di vita, ha annunciato oggi che è aperta la votazione pubblica per gli award inaugurali ai veicoli a emissioni zero, THE ZEVAS™. Il programma di premiazione si propone di mettere in luce più di 90 dei più recenti veicoli a emissioni zero (ZEV) disponibili per la vendita o il pre-ordine, che soddisfano le norme della California.

Appassionati, influencer e acquirenti di Los Angeles e oltre sono invitati a votare per i loro veicoli a emissioni zero preferiti in nove categorie: Compact, Coupe, Crossover (sopra/sotto i $50.000), Hatchback/Van/Wagon, Sedan (sopra/sotto i $60.000), Sport Utility Vehicle e Truck. La votazione sarà aperta da martedì 12 ottobre a mercoledì 20 ottobre; per votare, visitare il sito web https://www.laautoshow.com/thezevas.

“Oltre a essere una tradizione familiare annuale, il nostro salone è il luogo in cui i consumatori scoprono e decidono quale sarà il loro prossimo veicolo”, ha dichiarato Lisa Kaz, CEO e proprietaria del LA Auto Show. “Unico programma di premiazione nel suo genere, THE ZEVAS offre ai partecipanti influenti del LA Auto Show e alla fan base la possibilità di scegliere i veicoli che li entusiasmano di più. Non vediamo l’ora di annunciare, questo novembre, quali modelli a emissioni zero affascinano maggiormente il nostro pubblico”.

THE ZEVAS sono frutto del crescente interesse dei consumatori per l’elettrificazione. All’inizio di quest’anno, il LA Auto Show ha intervistato i suoi partecipanti e una stragrande maggioranza ha espresso interesse a conoscere e sperimentare di persona i veicoli a emissioni zero. Mentre la California e gli Stati Uniti spingono verso un futuro a emissioni zero, il primo programma di award del suo genere del salone dell’automobile misura le opinioni dei consumatori nel principale mercato per l’acquisto di automobili e EV della nazione (secondo JD Power 2021). THE ZEVAS amplificano la voce degli acquirenti su quali sono i migliori modelli in ciascuna categoria di prodotto.

Molti dei migliori veicoli a emissioni zero del mondo saranno esposti in novembre, in occasione del tanto atteso Salone dell’automobile di Los Angeles. Gli elettori possono votare una sola volta per categoria. I finalisti degli Award THE ZEVAS saranno resi noti all’inizio di novembre; i vincitori saranno annunciati il 16 novembre. I candidati, finalisti e vincitori saranno invitati a un evento esclusivo che celebrerà THE ZEVAS il 17 novembre, in occasione delle giornate dei media e del settore a AutoMobility LA—LA Auto Show.

Per votare e per ulteriori informazioni su THE ZEVAS, visitare il sito web https://www.laautoshow.com/thezevas.

Il Salone dell’automobile di Los Angeles aprirà le sue porte al pubblico dal 19 al 28 novembre presso il Los Angeles Convention Center. I biglietti sono ora in vendita e possono essere acquistati sul sito web laautoshow.com/tickets.

Per ulteriori informazioni su AutoMobility LA e sul Salone dell’automobile di Los Angeles, comprese le credenziali dei media e del settore, visitare i siti web www.AutoMobilityLA.com e www.LAAutoShow.com.

AutoMobility LA e il Salone dell’automobile di Los Angeles saranno gestiti in piena conformità con tutti i protocolli di sicurezza previsti dal dipartimento di sanità pubblica della contea di Los Angeles.

Informazioni sul Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il primo importante salone automobilistico nordamericano della stagione annuale ed è ampiamente riconosciuto come uno degli eventi più importanti a livello globale. Riflettendo la sua ubicazione geografica, la fiera celebra la passione degli abitanti di Los Angeles per le auto e offre una piattaforma globale per la tecnologia e l’innovazione del settore, sinonimo di California. La fiera è aperta per 10 giorni durante il periodo del Ringraziamento ed è una destinazione imperdibile per molti influencer del settore, appassionati di auto e famiglie che desiderano trascorrere una giornata fuori durante la stagione festiva. Organizzato ogni anno presso il Los Angeles Convention Center, LA Auto Show contribuisce all’economia locale con diverse centinaia di milioni di dollari, stimola il mercato del lavoro della zona ed è il principale generatore di entrate per il LA Convention Center. Nel 2021, le giornate dei media e del settore, AutoMobility LA, si svolgeranno dal 17 al 18 novembre e includeranno una serie di annunci e rivelazioni rivoluzionari del settore. Le porte saranno aperte al pubblico dal 19 al 28 novembre. Il Salone dell’automobile di Los Angeles è approvato dalla Greater LA New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sull’esposizione, segui il programma del Salone dell’automobile di Los Angeles su Twitter, Facebook o Instagram e iscriviti su http://www.laautoshow.com/ per ricevere avvisi.

Informazioni su THE ZEVAS THE ZEVAS™ sono i premi ufficiali per i veicoli elettrici del Salone dell’automobile di Los Angeles, la vetrina principale della nazione per i nuovi veicoli a emissioni zero (ZEV). Lanciato nel 2021, questo programma di award offre riconoscimenti agli ZEV disponibili per l’acquisto o il pre-ordine in varie categorie. I nominativi dei vincitori di THE ZEVAS saranno annunciati prima del 2021 AutoMobility LA, in occasione delle giornate dei media e del settore del Salone dell’automobile di Los Angeles, martedì 16 novembre. Per maggiori informazioni su THE ZEVAS, visitare il sito web https://www.laautoshow.com/thezevas.

