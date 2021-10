Domenica In: la puntata del 17 ottobre

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 17 ottobre dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, andrà in onda la quinta puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Nino D’Angelo da oltre un anno assente dalla tv, si racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi nel suo nuovo singolo “Voglio parla’ solo d’Ammore’. Spazio a ‘Ballando con le stelle’ con uno dei concorrenti / ballerini più attesi Albano Carrisi, con lui rivedremo la performance di sabato sera e la commenteremo in studio con Guillermo Mariotto e Alessandra Mussolini; lo stesso Carrisi si esibirà insieme alla giovane cantante italo-americana Romina Perri nel brano “Felicità”. Pierpaolo Petrelli protagonista della nuova edizione di ‘Tale e Quale Show’, racconterà le emozioni che sta vivendo in questo bellissimo momento per la sua vita e la sua carriera. Spazio al nuovo gioco telefonico ‘Pronto, chi canta?’ che coinvolgerà alcuni ospiti in studio e il pubblico da casa. Emma Marazzo e Alberto Orlandi, rispettivamente mamma e fidanzato, racconteranno la triste vicenda di Luana D’Orazio morta tragicamente sul lavoro a soli 22 anni.