Dolce Quiz: la puntata del 30 ottobre su Rai2

Arianna Bergamaschi e Benedetta Mazza sono le protagoniste della sfida a colpi di zucchero nella nuova puntata di Dolce Quiz in onda sabato 30 ottobre a mezzogiorno su Rai2.

Il gioco condotto da Alessandro Greco con il maestro pasticcere più famoso della tv Ernst Knam e Alessandra Mion Knam (Frau Knam).

Al fianco delle showgirl due amici: Michel Altieri, per Arianna Bergamaschi e Leonardo per Benedetta Mazza. Prima della sfida, le coppie si vedranno recapitare a casa una “sweet box” piena di ingredienti per preparare un dolce a loro scelta che, al termine del gioco, verrà assaggiato e giudicato dal Maestro Knam e da Frau Knam.

Il premio finale, oltre a una variegata carrellata di dolci, sarà la Knam d’Or: creazione esclusiva del Maestro Knam realizzata per “Dolce Quiz”. Il tutorial di questa puntata, dei Knam sarà sulla pasta frolla.