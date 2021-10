Dolce quiz, la puntata del 23 ottobre

Sfida tra Jane Alexander e lo showman Mario Ermito a colpi di zucchero e fantasia per Dolce quiz, il ‘gioco da tavola’ di Rai2 in onda sabato 23 ottobre a mezzogiorno.

A condurre la gara Alessandro Greco affiancato dal maestro pasticcere Ernst Knam e Alessandra Mion Knam (Frau Knam).

“Dolce Quiz” è prodotto da Twister film. Il format nasce da un’idea di Maurizio Monti e di Giovanni Amico ed è scritto da Andrea Quartarone, Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli. La regia è firmata da Maurizio Monti.

Le anticipazioni della puntata

Anche in questa puntata il sommelier Filippo Bartolotta guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta delle eccellenze enologiche italiane assieme agli inviati Claudio Guerrini e Alessia Bertolotto.

Prima della sfida, i concorrenti si vedranno recapitare a casa una “sweet box” piena di ingredienti per preparare un dolce a loro piacimento che, al termine del gioco, verrà assaggiato e giudicato dal Maestro Knam e da Frau Knam. In ogni manche, inoltre, i concorrenti potranno assaggiare gustose creazioni dolciarie solo rispondendo esattamente alle domande del quiz. Il premio finale, oltre a una carrellata di dolci, sarà la monumentale Knam d’Or: creazione esclusiva del Maestro Knam realizzata per “Dolce Quiz”. Anche in questa seconda puntata, infine, i Knam realizzeranno un tutorial legato al mondo della pasticceria: stavolta è il turno della crema frangipane.