Di Foggia (Nokia):’Meritocrazia e formazione chiavi per leadership femminile’

“Meritocrazia e formazione” sono le parole chiave per la leadership femminile. Lo ha detto Giuseppina Di Foggia, ingegnere e amministratore delegato e vicepresidente di Nokia Italia, intervenendo al workshop “Donne manager e performance aziendali”, organizzato da Fondirigenti, e nel quale sono stati presentati i risultati di un’indagine sul tema della formazione per le donne manager.

“Per noi in Nokia la formazione è fondamentale -ha spiegato Di Foggia- perché la competenza non è solo essenziale per la produttività, ma anche per fare squadra. Quindi facciamo programmi di formazione personalizzati su competenze tecniche e per garantire un aggiornamento di ciascuno nel proprio ruolo. Non si fanno discriminazioni e differenze. Anzi, diciamo che abbiamo tutti l’obbligo di un pacchetto di corsi che poi scegliamo sulla base del nostro ruolo e abbiamo anche dei programmi di formazione annuali obbligatori su temi come l’etica, la compliance. Abbiamo da poco promosso anche un modulo obbligatorio su diversity e inclusion”.

“Infine è possibile scegliere da una specie di ‘enciclopedia’, dei corsi sui soft skill che vogliamo migliorare come comunicazione, negoziazione lavoro in team e quindi non abbiamo un gap di genere nell’ambito della formazione e lavoriamo per garantire a tutti le pari opportunità”, ha spiegato Di Foggia ricordando che si tratta di “un contesto particolarmente fortunato non solo perchè Nokia è una grande corporation, ma perchè siamo quasi tutti ingegneri informatici, siamo un’azienda che crea tecnologia, abbiamo in Italia 4 linee di ricerca e sviluppo, abbiamo un centro di formazione all’avanguardia che serve tutto il mondo, con corsi che eroghiamo sia all’interno che all’esterno”.